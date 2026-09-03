Atletika

Juniorský šampion Rada míří za Manuel do elitní skupiny trenéra Meuwlyho


před 4 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport

Juniorský mistr světa v běhu na 400 metrů překážek Michal Rada přechází do skupiny trenéra Laurenta Meuwlyho. Devatenáctiletý český reprezentant se do Nizozemska, kde pod vedením uznávaného švýcarského kouče trénuje i halová mistryně světa na 400 metrů Lurdes Gloria Manuel, přesune na podzim. Dosud se připravoval u Jiřího Coufa v Českých Budějovicích.

Na jaře odmaturoval a rozhodl se odejít do zahraničí. Zvolil renomovaného švýcarského kouče, který mimo jiné dovedl Nizozemku Femke Broedersovou-Bolovou ke dvěma světovým titulům a evropskému rekordu na 400 metrů překážek.

Meuwly kontaktoval Radu, jeho rodiče a trenéra Coufa loni v říjnu s nabídkou společného soustředění v Jihoafrické republice. „Kývli jsme na to, absolvovali jsme s nimi tři týdny a sedlo si to. Ta tréninková skupina je úžasná, tréninkový systém a vše kolem mi přijde jako něco, co v Evropě najdete málokde. Proto jsme se rozhodli to zkusit. Je to určitý risk, ale může být s velkým ziskem. Moc se na tu změnu těším,“ popsal Rada v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Skupinu proslavily zejména Nizozemky Broedersová-Bolová a Lieke Klaverová, ale Meuwly trénuje i muže včetně halového evropského rekordmana v běhu na 400 metrů Maďara Attily Molnára. „Dál jsou tam v podstatě všichni kluci z úspěšných nizozemských štafet. V úspěších za holkama nijak nezaostávají,“ doplnil Rada.

„Kdo chce být nejlepší, musí dělat nejvíc“

S dlouholetým koučem, s nímž se na jihu Čech připravoval od 12 let, se loučí v dobrém. „On si mě vychoval, ale není to nic takového, že by si mě chtěl nechat pro sebe. Ví, že tohle je jedna z nejlepších možností, taky on bude za tu změnu rád,“ konstatoval Rada, který titul na srpnovém MSJ v Eugene získal v juniorském evropském rekordu 48,59 sekundy.

Je připravený na to, že začátky v nové skupině mohou být náročné. „Úplně tvrdý a plný trénink jsem si s nimi ještě nezkusil, ale za ty tři týdny jsem zjistil, jak to u nich funguje. Ty tréninky nejsou lehké, ale kdo chce být nejlepší, musí dělat nejvíc,“ zdůraznil odhodlaně. Sám je připravený atletice obětovat prakticky všechno.

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Zdroj: ČT sport

Ke skupině v Nizozemsku by se měl připojit v polovině října. Zatímco dosud většinu času trénoval sám s trenérem, nově bude spolupracovat s řadou kolegů. „Překvapilo mě tam, že se opravdu trénuje ve skupině, všichni se navzájem podporují, a hlavně mi přijde, že hodně dbají na mezilidské vztahy. To mi přišlo hezké,“ vyjmenoval Rada.

Ze společnosti i konkurence dalších špičkových atletů může těžit. „Některé tréninky byly opravdu těžké. Člověk už pomalu nevidí, nedýchá, ale musí znovu vyběhnout. Když za vámi stojí půlka skupiny, která křičí a podporuje vás, tak je to o něčem jiném. To je atmosféra, v níž se trénuje opravdu dobře,“ dodal Rada.

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