Halové MS

ŽIVĚŠtafety čtvrtkařů do finále HMS nepostoupily, koulař Walsh získal rekordní čtvrté zlato


22. 3. 2026Aktualizovánopřed 44 mminutami|Zdroj: ČT sport
Rozběh české štafety žen na 4x400 metrů s ohlasy
Zdroj: ČT sport

Závěrečným dnem pokračuje halové mistrovství světa v atletice. Štafeta čtvrtkařek Kateřina Emily Šmilauerová, Lurdes Gloria Manuel, Nikola Bisová, Lada Vondrová po diskvalifikaci v rozběhu ve finále nebude. Mužské kvarteto Martin Koreček, Milan Ščibráni, David Bix a Šimon Ceplý skončilo deváté, téměř dvě sekundy za posledním postupovým časem Jamajky.

V české výpravě po zdravotních problémech Johanky Šafářové a Terezie Táborské zůstaly v Toruni jen čtyři čtvrtkařky, takže novopečená šampionka Lurdes Gloria Manuel musela po třech závodech ve vítězném individuálním programu na dráhu znovu.

Nastoupila na druhém úseku a převzala štafetový kolík od Kateřiny Emily Šmilauerové s výraznou ztrátou na čtvrtém místě. Své dva okruhy zvládla za 51,10 sekundy a posunula Češky na třetí pozici v kontaktu s druhým Polskem.

„Moje tělo pociťuje, že už je to několikátá čtvrtka a docela svižná. Samozřejmě jsem byla unavená, ale myslím si, že štafety mají krásné kouzlo, že přestože se cítíte unavení, tak vás to nabije a chcete pomoci týmu,“ řekla České televizi halová mistryně světa.

Po úsecích Nikoly Bisové a finišmanky Lady Vondrové se Češky v prvním rozběhu propadly na poslední, čtvrtou příčku. Ještě mohly doufat v postup časem 3:30,61 minuty, ale ještě před skončením druhého rozběhu přišla informace o diskvalifikaci. Ani dosažený výkon by ale na účast ve finálové šestici nestačil.

Rozběh české štafety mužů na 4x400 metrů s ohlasy
Zdroj: ČT sport

Muži do rozběhu nenasadili osmnáctiletého finalistu mužské čtvrtky Tomáše Horáka, který měl v nohou tři běhy v individuálním závodě.

Česká sestava skončila ve druhém rozběhu s velkým odstupem poslední. A také celkově výkonem 3:07,53 uzavřela startovní pole přihlášených štafet.

Koulař Walsh získal rekordní čtvrté zlato
Zdroj: ČT sport

Novozélandský koulař Tom Walsh získal čtvrtý titul a je nejúspěšnějším atletem historie v této disciplíně. V Toruni vyhrál výkonem 21,82 metru. Celkem má z halových světových šampionátů sedm medailí. Cenný kov získává nepřetržitě od Sopot 2014.

Mistr světa pod otevřeným nebem z roku 2017 Walsh se posunul do čela v páté sérii, kdy výkonem 21,66 o dva centimetry překonal lídra Jordana Geista z USA.

Na závěr se ještě o dalších šestnáct centimetrů zlepšil a navázal na halové tituly z let 2016, 2018 a 2025. Za ním skončila dvojice Američanů, bronz za Geistem získal Roger Steen (21,49).

Závěr soutěže dálkařek s vítěznou Agate de Sousaovou
Zdroj: ČT sport

Dálku vyhrála Agate de Sousaová výkonem 692 cm. Pětadvacetiletá Portugalka porazila o pět centimetrů Italku Larissu Iapichinovou a získala první světové zlato.

Zatím byly jejími největšími úspěchy evropský bronz z roku 2024 a loňský titul z univerziády. Bronz vybojovala Natalia Linaresová z Kolumbie.

