Lurdes Gloria Manuel je halovou mistryní světa. Finále čtvrtkařek vyhrála v osobním rekordu 50,76. Páté místo přidal na stejné distanci Tomáš Horák. Na čtvrté příčce skončil v osobním rekordu vícebojař Vilém Stráský (6188 bodů). Překážkář Jonáš Kolomazník i sprinterka Karolína Maňasová vypadli v semifinále. Přímý přenos sledujte na ČT2 a ČT sport Plus.
Lurdes Gloria Manuel ukončila na šampionátu v Toruni čekání na českou medaili. Ve finále běžela čas 50,76, čímž znovu posunula svůj osobní rekord. Manuel navázala na Pavla Masláka, který své třetí halové světové zlato rovněž v běhu na 400 metrů získal v roce 2018 v Birminghamu.
„Vůbec jsem nečekala, že bych mohla vyhrát zlatou medaili nebo zaběhnout takový čas. Cítím se skvěle, i když brečím,“ řekla pro Českou televizi nová halová světová šampionka. „Strašně bych chtěla poděkovat všem, kteří za mnou stáli, úplně všem. Tahle medaile je pro všechny, kteří pracovali se mnou,“ dodala.
Na halové MS přijela s osobním rekordem 51,03 a na šampionátu ho stlačila hluboko pod 51 sekund. Vyhrála druhý finálový běh a před Polkou Natalií Bukowieckou (50,83) a tréninkovou kolegyní Nizozemkou Lieke Klaverovou (51,02) i absolutní pořadí.
Osmnáctiletý Tomáš Horák běžel čas 45,70 a obsadil páté místo jako nejlepší Evropan. „Samozřejmě jsem hrozně spokojený. Vyšlo mi to podle plánu,“ dodala vycházející hvězda české atletiky. Zvítězil Kanaďan Christopher Williams.
Ještě o místo lépe než Horák skončil v sedmiboji Vilém Stráský, jenž se na závěrečném kilometru ještě pokoušel stáhnout manko na bronzového Američana Garlanda. To se nepodařilo, ale český vícebojař si vylepšil osobní maximum na 6188 bodu. Světovým rekordem se blýskl Švýcar Simon Ehammer (6670 bodů). Jedenáctý skončil Ondřej Kopecký.
„Druhý den mi vyšel tak, jak jsem si představoval. Škoda toho prvního. Ale za dva roky to klapne,“ usmál se Stráský s poukazem na příští halové MS, které uspořádá Indie.
Stráský byl po prvním dnu až devátý, ale v druhé polovině soutěže se překonával. Na 60 metrů překážek si zaběhl sezonní maximum 7,88 sekundy, v tyči si zlepšil osobní rekord na 510 centimetrů, kilometr běžel v životním čase 2:33,25 minuty. Po šestém místě z roku 2024 a loňské páté pozici se znovu posunul vzhůru. Od medaile ho dělilo 57 bodů.
V semifinále skončili sprinterka Karolína Maňasová i překážkář Jonáš Kolomazník.