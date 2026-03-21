Zlato jsem nečekala. Celé mistrovství se tu cítím skvěle, říkala Manuel

Lurdes Glorii Manuel se ve vítězném finále na halovém MS vyplatila odvážná taktika s rychlou první dvoustovkou. Po zisku zlata poděkovala všem, kteří ji v její kariéře podporovali.
Juniorská mistryně světa z roku 2024 Manuel si na šampionátu v Toruni od prvních kol počínala suverénně. V systému dvou finálových běhů přicházela na plochu ve chvíli, kdy v tom prvním běžely rychle Polka Natalia Bukowiecká (50,83) a Nizozemka Lieke Klaverová (51,02). „Koutkem oka jsem ty časy zahlédla. Ale snažila jsem se soustředit na sebe. Celý ten závod, celý šampionát jsem se cítila skvěle. Byla jsem strašně natěšená na závody, chtěla jsem si to užít,“ řekla České televizi.
Ve svém finálovém běhu od začátku naháněla favorizovanou Norku Henriette Jaegerovou. „To první dvoukilo jsem se snažila jet rychleji. A vyplatilo se to,“ pochvalovala si. Zvládla drobný kontakt s Jaegerovou na seběhu a protlačila se před ni na vedoucí pozici. Byla připravená na to, že v boji o finále to bude tvrdé. „Chtěla jsem se dostat před ni, to se mi povedlo. Myslím, že by ten závod vypadal jinak, kdyby se mi nepodařilo takhle dobře seběhnout,“ řekla svěřenkyně Laurenta Meuwleyho.
Švýcarský kouč v rozhovoru pro Českou televizi ocenil její odvahu. „Diskutovali jsme o téhle taktice, ale do poslední minuty jsem si nebyl jistý, jestli opravdu dokáže být v prvním kole tak rychlá. Bylo to 23,27, to je skoro její osobní rekord na dvoustovce. Věděl jsem, že to byla jediná taktika na vítězství,“ uvedl trenér elitní české čtvrtkařky, která má na halové dvoustovce osobní maximum 23,06 sekundy.
Nakonec měl na stupních vítězů dokonce dvě členky svého týmu, které připravuje v Nizozemsku. Vedle Manuel také Klaverovou. „Jsme na sebe všichni pyšní, jak jsme to zvládli. Vím, kolik jsme do toho vložili přípravy, a jsem ráda, že to vyšlo,“ komentovala to česká hvězda pro web atletického svazu.
Po čtvrtém místě na mistrovství Evropy v roce 2024 a loňském halovém evropském šampionátu získala poprvé individuální medaili na vrcholné seniorské akci a hned tu nejcennější na globální úrovni. „Upřímně, chtěla jsem zabojovat o bronzovou nebo stříbrnou medaili, ale tu zlatou jsem nečekala,“ svěřila se Manuel.
Trenér Meuwly si uvědomuje, že vzhledem ke svému mládí se Manuel ještě může po fyzické stránce zlepšit. Oceňuje její vítěznou mentalitu. „Vypadá klidně, ale je velmi silná uvnitř,“ prohlásil.