Atletika

Maraton zmizí z programu atletických MS, bude mít svůj vlastní šampionát


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Maraton bude mít od roku 2030 vlastní mistrovství světa. Bude se konat každoročně, střídavě pro muže a ženy. V programu atletických světových šampionátů počínaje rokem 2031 maraton ani jiné silniční běhy nebudou, informovala Světová atletika.

O uspořádání prvního ročníku mistrovství světa v maratonu začala mezinárodní federace předběžně jednat s Athénami, odkud tato atletická disciplína pochází.

Athénský maraton se koná na historické trati z Marathonu do Athén, kterou podle legendy uběhl voják Feidipidés, když přinášel v roce 490 před naším letopočtem zprávu o vítězství Řeků nad Peršany v bitvě u řecké obce Marathon. Listopadový závod nově dostal známku kategorie Elite, druhou nejvyšší pro světové maratony.

Světová atletika tento krok považuje za začátek investičního programu, díky němuž by se mohla původní trasa modernizovat při zachování odkazu na tradici starou více než 2500 let.

„Jsme potěšeni, že můžeme diskutovat o možnosti pořádání samostatného mistrovství světa v maratonu v Athénách, tedy na místě, kde se tato ikonická disciplína zrodila,“ uvedl prezident Světové atletiky Sebastian Coe.

Vedle mistrovství světa v maratonu plánuje Světová atletika každoročně pořádat světový šampionát v silničních bězích. Ten měl premiéru v roce 2023 v Rize a jeho další ročník je naplánovaný na letošní září do Kodaně.

Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.