České triumfy na mítinku v Kladno hází. Nejdále poslali své náčiní Staněk, Sičaková a Myslyvčuk

Koulař Tomáš Staněk, oštěpařka Petra Sičaková a kladivář Volodymyr Myslyvčuk se postarali o česká vítězství na atletickém mítinku Kladno hází. Výškař Jan Štefela skončil v mezinárodním závodě zařazeném do bronzové kategorie Kontinentální tour druhý.
Český rekordman Staněk, který kvůli operaci lokte přišel o halovou sezonu, se výrazně zlepšil oproti vstupu do sezony na Memoriálu Josefa Odložila. Zatímco minulé pondělí na Julisce vrhl 20,32 metru, tentokrát ve druhé sérii poslal kouli do vzdálenosti rovných 21 metrů. Pak soutěž ukončil, ale první místo uhájil o centimetr před Britem Scottem Lincolnem. „Trefil jsem se a trenér říkal, ať na to peču. Asi to má v oku, když jsem vyhrál o cenťák. Za týden mě čeká Tretra, radši pošetřit síly,“ řekl Staněk České televizi.
Výkon, kterým o 20 centimetrů překonal ostrý limit na mistrovství Evropy, ho příjemně překvapil. V týdnu před soutěží cítil prsní sval a bál se deště, který ustal těsně před začátkem hlavního programu. „Fakt jsem se cítil divně. Doufal jsem, že mě to neskrečuje. A ona to asi byla forma,“ smál se Staněk.
Podruhé v sezoně se dostala za 60 metrů oštěpařka Sičaková, která si vylepšila oficiální osobní rekord na 60,98 metru. Před dvěma lety v La Nucii hodila 62,12, ale tento závod nebyl v kalendáři Světové atletiky. Sičaková, která stále řeší techniku, cítila i v dnešním vítězném pokusu rezervy. „Furt to zdaleka nebyl dobrý hod, byl přetažený doleva a z pomalého rozběhu. Takže věřím, že tam je ještě spousta metrů navíc a ukážu to příští týden na Zlaté tretře,“ uvedla. Její očekávaná největší domácí konkurentka Nikol Tabačková do soutěže nakonec nenastoupila.
Už v předprogramu se v mezinárodní konkurenci radoval z vítězství kladivář Myslyvčuk, jemuž k triumfu pomohl rekord mítinku 78,93 metru. „S výkonem jsem spokojený,“ uvedl.
Štefela zlepšil sezonní maximum, ale nevyhrál
Naopak na výhru na domácí půdě nedosáhl bronzový výškař loňského MS Štefela. Sezonní maximum pod širým nebem si sice zlepšil o dalších pět centimetrů na 225, ale překonal je až na třetí pokus, zatímco vítězný Němec Tobias Potye napoprvé. „Mám radost, protože s technikou se teď trápím. Strašně jsem zesílil a zrychlil a trvá, než si to sedne v té technice,“ řekl Štefela, který s koučem Jaroslavem Bábou zvolil mítink v Kladně místo tréninku.
Na vítězství útočil také půlkař Jakub Dudycha, ale prohrál o tisícinu sekundy s Britem Justinem Daviesem. Oba měli shodný čas 1:46,19. Juniorský mistr Evropy z roku 2023 Dudycha byl po závodě hodně naštvaný. Litoval, že běh nezvládl takticky. „Je to čas, který mi je úplně k ničemu, a ještě jsem tady ani nevyhrál,“ řekl dvacetiletý atlet.
Letošní maximum má zatím 1:45,56, což mu nedává jistotu startu na srpnovém ME v Birminghamu. „Pokud nedám limit na Evropu, těch 1:44,80, tak si troufnu říct, že to bude tak trochu propadák,“ dodal Dudycha, jehož národní rekord z loňské Zlaté tretry má hodnotu 1:44,48 minuty.
Kladno hází, mítink bronzové kategorie Kontinentální tour
Kladno hází, mítink bronzové kategorie Kontinentální tour
Muži:
100 m (vítr -0,1 m/s): 1. Botterman (Belg.) 10,37, 2. Crespi (Šp.) 10,39, 3. Wallstein (Něm.) 10,50, 4. Kováč (ČR) 10,61.
200 m (-1,0 m/s): 1. Macík 20,99, 2. Kubelík 21,07, 3. Čurda (všichni ČR) 21,19.
400 m: 1. Kounta (Fr.) 45,33, 2. Nielsen (Dán.) 46,00, 3. Ščibráni 46,14, ...5. Krsek (oba ČR) 46,34.
800 m: 1. Davies (Brit.), 2. Dudycha (ČR) oba 1:46,19, 3. Kronbergs (Est.) 1:46,62, ...7. Toul (ČR) 1:47,98.
1500 m: 1. Lobles (Niz.) 3:43,26, 2. Markelj (Slovin.) 3:43,54, 3. Gormley (Ir.) 3:45,54, 4. Špiroch (ČR) 3:46,49.
Výška: 1. Potye (Něm.), 2. Štefela (ČR) oba 225, 3. Clarke-Khan (Brit.) a Tomášek (ČR) oba 210.
Koule: 1. Staněk (ČR) 21,00, 2. Lincoln (Brit.) 20,99, 3. Muňoz (Mex.) 20,41.
Disk: 1. Firfirica (Rum.) 63,46, 2. Richter (Něm.) 63,16, 3. Pavlidis (Řec.) 62,27, ...6. Neděla (ČR) 58,08.
Oštěp: 1. Smit (JAR) 82,08, 2. Výška 76,79, 3. Konečný (oba ČR) 76,73.
Kladivo: 1. Myslyvčuk (ČR) 78,93, 2. Frantzeskakis (Řec.) 76,09, 3. Gregurič (Chorv.) 75,92.
Ženy:
100 m (-1,4 m/s): 1. Stefanowiczová (Pol.) 11,54, 2. Haaseová (Něm.) 11,57, 3. Lindahlová (Švéd.) 11,64, ...5. N. Bendová (ČR) 11,83.
200 m (-1,3 m/s): 1. Lamačová 23,40, 2. N. Bendová 23,41, 3. Musilová (všechny ČR) 24,03.
400 m: 1. Henrichová (Brit.) 51,80, 2. Troianiová (It.) 52,90, 3. Drljačičová (Chorv.) 53,41, 4. Šmilauerová (ČR) 54,44.
800 m: 1. Vukovičová (Chorv.) 2:02,05, 2. Štoudková (ČR) 2:02,42, 3. Kabanguová (It.) 2:02,82, ...7. Bisová (ČR) 2:03,84.
Koule: 1. Maischová (Něm.) 18,61, 2. Inchudeová (Portug.) 18,06, 3. Vincentová (Brit.) 17,24, 4. Brzyszkowská (ČR) 17,04.
Oštěp: 1. Sičaková (ČR) 60,98, 2. Türkmenová (Tur.) 58,86, 3. Tremelová (Něm.) 57,41.
Kladivo: 1. Jacobsenová (Dán.) 73,73, 2. Payneová (Brit.) 72,18, 3. Hallgrímsdóttirová (Isl.) 70,89, ...7. Holcová (ČR) 66,57.