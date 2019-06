ZOH se vrátí do Itálie. V roce 2026 je uspořádají Milán a Cortina d'Ampezzo

"Zvítězily Itálie, budoucnost a sport," reagoval vicepremiér země z Apeninského poloostrova Matteo Salvini, když předseda MOV Thomas Bach oznámil výsledek hlasování. Toho se v novém sídle MOV v Lausanne zúčastnilo 82 členů MOV včetně předsedy Českého olympijského výboru Jiřího Kejvala. Pro italskou kandidaturu jich hlasovalo 47, pro švédskou 34.

Cortina už zimní olympiádu hostila v roce 1956, v roce 2006 se konala v Turíně. Italská střediska, v nichž proběhnou za sedm let olympijské soutěže, mají bohaté zkušenosti s pořádáním lyžařských světových šampionátů. Milán zase hostil MS ve fotbale i v hokeji.

Z Milána, který bude vedle slavnostního zahájení centrem hokeje a krasobruslení, je to do Cortiny d'Ampezzo více než 400 kilometrů. Další kilometry čekají sportovce i diváky do oblasti Bormia a Livigna, kde se budou rozdělovat některé medaile v alpském lyžování a snowboardingu, nebo do biatlonového areálu v Anterselvě. Jen o něco blíž je centrum klasického lyžování ve Val di Fiemme. Závěrečný ceremoniál je naplánován do Verony.