Vysočina drží stoprocentní bilanci, Znojmo nemělo problémy v Ostravě

Favorité v devátém hracím týdnu Snapbacks ligy žádné drama nepřipustili. Vysočina vyhrála v Brně i šestý zápas v sezoně, Sígrs k lepšímu výsledku nepomohl ani nový francouzský quarterback Allan Garrido. Znojmo si upevnilo druhou příčku po jasném vítězství nad Ostravou.
Brno Sígrs – Vysočina Gladiators 3:51
Po zranění se do akce opět zapojil quarterback Gladiators Vít Bezecný, ale byla to opět běhová hra, která diktovala průběh zápasu.
Jen v prvním poločase skórovali Gladiators čtyři touchdowny po zemi, přičemž běhový pokus Šimona Krahuly měřil 97 yardů, a stanovil tak nový rekord v historii základní části Snapbacks ligy.
Gladiators pouze v touchdownových akcích po zemi nasbírali v zápase 145 yardů, kdy vedle dvou touchdownů Krahuly do endzóny doběhli také Jan Dunovský, Matěj Majerčák a v závěru zápasu rovněž Matěj Řezníček.
Bodový příspěvek přidal také Bezecný, který ve třetí čtvrtině nejprve 48yardovým pasem našel Karla Peprného a následně na 44:3 navyšoval po přihrávce na Jana Leštinu.
Sígrs se s novým quarterbackem Allanem Garridem bodově prosadili pouze jednou, a to 45yardovým field goalem Marka Juchy.
Ostrava Steelers – Znojmo Knights 0:31
Znojemští odcestovali na hřiště Ostravy v roli jasného favorita. Ve skvělé formě hraje Zachary DeNike, který stejně jako v předchozím zápase skóroval dva touchdowny.
DeNike otevřel skóre v polovině první čtvrtiny po 54yardovém pasu Volodymyra Hrynkiva. Na 14:0 navyšoval necelé tři minuty před koncem poločasu, a to 11yardovým touchdownem po zemi.
Knights stihli ještě do konce prvního poločasu navýšit skóre na 17:0 úspěšným field goalem Oldřicha Helebranta. Na další body si ale diváci museli počkat až do závěrečné čtvrtiny.
V jejím úvodu Hrynkiv našel skórujícího Denise Kadrleho a o chvíli později si připsal třetí touchdown v zápase po přihrávce na Vojtěcha Vojtěcha. Kromě produktivního útoku se činila také obrana Znojma, která soupeři nedovolila ani bod.