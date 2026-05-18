Osmé kolo patřilo Rytířům, souboj o druhé místo vyhrálo Znojmo

Osmé kolo Snapbacks ligy amerického fotbalu nabídlo dva zápasy a oba ovládli Rytíři. Znojmo porazilo Přerov 26:13 a posunulo se na druhé místo za stoprocentní Vysočinu. Nitra zvítězila doma nad Plzní 31:10.
Přerov Mammoths – Znojmo Knights 13:26
Duel o druhé místo Snapbacks ligy odstartovali lépe znojemští Knights. V úvodním drivu se postupným útokem přibližovali k endzóně Mammoths a vše zakončil 3yardovým během pro touchdown Petr Plaček. Running back Knights odehrál další skvělý zápas, když si připsal 168 yardů a 2 touchdowny.
Domácí Mammoths v útoku nedokázali odpovědět, když po třech akcích museli pouze odkopávat. Další touchdown Knights na sebe nenechal dlouho čekat.
Quarterback Volodymyr Hrynkiv přiblížil svůj útok 65yardovým passem na Vojtěcha Vojtěcha, kterého zastavila obrana Mammoths pouhý yard od endzóny. Z této vzdálenosti neměl Plaček problém připsat si svůj druhý touchdown v zápase, kterým navýšil vedení na 14:0.
Větší část prvního poločasu se ani jeden útok nedokázal proti soupeři prosadit. K dalšímu touchdownu se Knights dostali až před přestávkou. Běhové pokusy Plačka doplnil Hrynkiv přesnými passy na Zacharyho DeNika a Jakuba Čermáka.
Necelou minutu před koncem poločasu skóroval DeNike 13yardový touchdown po passu Hrynkiva. V deštivém počasí měly oba útoky problém se ve druhém poločase výrazně prosadit a třetí čtvrtina body nepřinesla.
K prvním bodům se Mammoths dostali hned první akcí čtvrté čtvrtiny. Quarterback Nicolas Visser našel v endzóně 17yardovým passem Jana Vysloužila, který snížil na 20:7 pro Knights.
Znojemští hned vzápětí odpověděli dalším touchdownem. Hrynkiv nejprve našel Igora Mašlanku pro zisk 26 yardů. Z poloviny hřiště si pak cestu do endzóny prokličkoval opět DeNike.
Útok Mammoths se prosadil i v dalším drivu, kdy se postupným útokem dostali na vzdálenost 6 yardů od endzóny. Zde si míč nechal Visser a doběhl do endzóny pro druhý touchdown Mammoths.
Domácí se necelé 4 minuty před koncem za stavu 26:13 pro Knights pokoušeli o onside kick, ale pokus o krátký kop zalehli hráči Znojma. V závěru zápasu už si hosté pohlídali vedení.
Nitra Knights – Pilsen Patriots 31:10
Hráči Nitry vstupovali do zápasu proti Patriots s cílem zlepšit běhovou hru, o kterou se měla postarat nová posila Noah Helmi.
Ten hned první akcí zápasu ukázal, že bude pro obranu Patriots představovat problém. Bohužel se v této akci zároveň zranil a do zbytku zápasu již nenastoupil.
Jeho absence a velmi nepříznivé počasí přispěly k tomu, že se Knights v první čtvrtině bodově neprosadili. Skóre se poprvé měnilo až na začátku druhé čtvrtiny, kdy do endzóny doběhl ze 2 yardů Patrik Klementovič.
Vedení domácím vydrželo jen chvíli, protože také Patriots se prosadili po zemi. Z 1 yardu se prorval do endzóny quarterback Patrik Vainer.
Patriots se dařilo držet Knights od své endzóny a na konci poločasu se dostali do vedení. Field goal ze 45 yardů s vypršením času přesně trefil Adam Heller. V poločase vedli hosté 10:7.
Druhý poločas už patřil pouze domácím. Hned z úvodního drivu Knights otočili skóre druhým touchdownem Klementoviče. Do konce třetí čtvrtiny přidal další body Miroslav Večerka úspěšným 34yardovým field goalem.
Až do závěrečné čtvrtiny se obraně Patriots dařilo držet Mária Bíru od své endzóny. V poslední čtvrtině ale Bíro dvakrát skóroval, když si připsal 35 a 15yardové touchdowny.
K tomu další dva body přidala také obrana Knights, které se podařilo složit Charlese Arnolda v endzóně Patriots. Po pomalém začátku zápasu si tak Knights došli k pohodlné výhře.