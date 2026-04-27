Rytířský souboj ovládlo Znojmo, zápas poprvé řídila žena. Sígrs slaví premiérovou výhru

Hráči Brna Sígrs se poprvé v letošním ročníku radovali z výhry, když otočili zápas v Ostravě. Rytířský duel ovládlo Znojmo a Gladiators jsou stále bez prohry. Zápas ve Znojmě se zapsal do historie Snapbacks ligy, když na postu hlavního rozhodčího byla poprvé žena.
Ostrava Steelers – Brno Sígrs 24:27
Brněnským Sígrs vyšel vstup do zápasu na hřišti Ostravy, když se po touchdownu Samuela Munize a field goalu Marka Juchy dostali do vedení 10:0.
Druhá čtvrtina ale patřila domácím Steelers, kteří otočili skóre ve svůj prospěch po touchdownech quarterbacka Dextera Russella a Josefa Škerka.
Vedení 14:13 dokázali Steelers v úvodu druhého poločasu ještě navýšit, když si Russell připsal passový touchdown na Vojtěcha Nevrlu a další body přidali domácí po úspěšném field goalu Josefa Škerka.
Na konci třetí čtvrtiny začali Sígrs dotahovat nepříznivé skóre 16:24. Nejprve Jucha trefil další field goal a na začátku závěrečné čtvrtiny srovnal skóre na 24:24 Matej Kaňuch, kterého přesně našel quarterback Ondřej Skoupý.
O premiérové výhře v letošním ročníku rozhodli Sígrs až necelé dvě minuty před koncem, a to třetím úspěšným field goalem Juchy, jehož vítězný kop měřil 36 yardů.
Znojmo Knights – Nitra Knights 28:13
Hosté proti Znojmu hned v úvodním drivu přešli celé hřiště a úspěšné tažení zakončil Desmond Prusia touchdownovým pasem na Mária Bíru. Obraně slovenského týmu se navíc v první čtvrtině dařilo zastavovat útočné pokusy domácích.
Parádní zápas odehrál znojemský Petr Plaček, který v úvodu druhé čtvrtiny nastartoval svůj tým ke skórování. Plaček nejprve doběhl pro touchdown z 1 yardu a o pár minut později utekl středem hřiště celé obraně pro 47yardový touchdown.
Na rychlé dva skóry domácích dokázala Nitra rychle odpovědět, když Prusia tentokrát dlouhým pasem k sidelině našel volného Bíru, který si doběhl pro druhý touchdown v zápase.
Stav 14:13 ale nevydržel dlouho, jelikož ještě před koncem prvního poločasu stihli znojemští znovu skórovat. Tentokrát quarterback Volodymyr Hrynkiv našel 25yardovým pasem v endzóně Vojtěcha Vojtěcha. Oba hráči si touchdownovou spolupráci zopakovali také na konci třetí čtvrtiny, kdy další touchdownový pass měřil 19 yardů.
Útok Nitry ve druhém poločase třikrát odevzdal míč obraně, když nejprve v úvodu třetí čtvrtiny pass směřovaný na Mária Bíru vystihl Charun Jachjajev.
Hned v dalším drivu Nitry neudržel Bíro míč, kterého se opět zmocnil Jachjajev. V závěrečné čtvrtině pak další dlouhý pas na Bíra zachytil Daniel Šťastný.
Vysočina Gladiators – Pilsen Patriots 49:6
Hráči Vysočiny na domácím hřišti proti Patriots potvrdili roli favoritů, když se opět mohli opřít o běhovou hru a obranu. Gladiators udeřili hned ze své první série. Kombinace běhů Ashtona Hearda a Jana Dunovského posunula domácí hluboko na polovinu soupeře a krátký touchdownový běh Hearda otevřel skóre.
Druhá čtvrtina přinesla hostům tři světlé momenty. Nejprve zastavili útok Gladiators, když vyrazili míč z rukou Heardovi a následně fumble i zalehli.
Hned z následující akce se quarterback Vainer utrhl k 75yardovému touchdownovému běhu a snížil na 7:6, domácí obrana ale pokus o extra point zablokovala.
Druhý fumble si obrana Patriots připsala hned v následném drivu domácích, když se jim podařilo vyrazit míč z ruky Čermáka. To však bylo ze strany Patriots prakticky vše.
Gladiators okamžitě převzali kontrolu nad zápasem. Dunovský nejprve zakončil dlouhý drive 36yardovým touchdownem a po úspěšném onside kicku domácí přidali další skóre – opět po zemi, tentokrát krátkým během Dunovského na 21:6.
Na začátku druhého poločasu Gladiators definitivně zlomili odpor soupeře. Krahula se v první akci druhého poločasu blýskl 65yardovým touchdownovým během a skóre rychle narostlo na 28:6.
Následovala další dominantní pasáž domácích, a to touchdown Stanislava Bence po 10yardovém běhu, interception linebackera Michala Renga a vzápětí touchdownová přihrávka Jakuba Malláta na Tadeáš Valentu.