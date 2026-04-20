Přerov otočil bitvu v Brně, Znojmo dominovalo proti Ostravě

Čtvrtý hrací víkend Snapbacks ligy přinesl dva odlišné příběhy. Zatímco v Brně se o vítězi rozhodovalo v dramatické koncovce, kdy Přerov uhájil výhru 28:21, ve Znojmě potvrdili domácí roli favorita a nepovolili soupeři ani bod.
Brno Sígrs – Přerov Mammoths 21:28
Sígrs vstoupili do domácího zápasu s Přerovem skvěle. Poté, co jejich obrana zastavila úvodní útok hostů, se slova ujal quarterback Ondřej Skoupý.
Krátkým passem našel Samuela Munize, který prokličkoval obranou pro 54yardový touchdown. Mammoths odpověděli ještě v první čtvrtině, kdy Nicolas Visser našel v endzóně Jana Vysloužila a srovnal na 7:7.
Obrana hostů však ve druhé čtvrtině znovu neuhlídala Munize, který po dlouhém passu od Skoupého skóroval i přes dva obránce.
Sígrs pak sice Mammoths zastavili, ale hosté zariskovali a díky úspěšnému fake puntu Pavla Nováka udrželi drive při životě. Ten nakonec zakončil quarterback Visser dalším touchdownovým pasem na Vysloužila.
Před poločasem mohli jít Sígrs znovu do vedení poté, co Jan Valíček zachytil interception. Skoupý posunul útok až do redzóny, ale Munize dělily od skórování milimetry – se zachyceným míčem se neudržel ve hřišti.
I po přestávce pokračovali Sígrs v passové hře a Skoupý přesným passem na Richarda Poláčka zajistil vedení 21:14. Mammoths však trpělivě kontrovali a na začátku čtvrté čtvrtiny srovnal Martin Hejč.
Rozhodnutí přišlo necelé tři minuty před koncem. Po dlouhém běhu Vissera a následném passu na Vysloužila si přerovský quarterback sám prorazil cestu pro vítězný touchdown.
Snahu Sígrs o zvrat definitivně utnul Marek Hanzlík, který vytvořil tlak na Skoupého, a jeho zblokovanou přihrávku zachytil Jan Smolen. Mammoths tak zvítězili 28:21.
Znojmo Knights – Ostrava Steelers 31:0
Johomoravané si chtěli spravit chuť po prohře s Gladiators a proti Ostravě potvrdili roli favorita. Skóre otevřel Zachary DeNike, kterého přesným 63yardovým pasem našel Volodymyr Hrynkiv.
Přestože ostravský Jan Telnar v další fázi zastavil Knights interceptionem v redzóně, Steelers museli vzápětí puntovat z vlastní endzóny. DeNike vrátil punt až k hranici 5 yardů a Hrynkiv následně sám doběhl pro druhý touchdown.
Naději Steelers na zdramatizování utnula obrana Knights, která zastavila slibný drive Dextera Russella Jr. na 4. downu. Úvod druhé půle pak hostům definitivně nevyšel – po fumblu při kickoffu se Knights zmocnili míče na 30 yardech a Hrynkiv hned první akcí našel v endzóně Jakuba Čermáka (21:0).
Ostrava se sice snažila o korigování výsledku, ale její útočné snahy končily buď punty, nebo ztrátami. I když obrana Steelers v čele s Josefem Bogoczem a Petrem Telnarem dokázala zachytit dva interceptiony, útok nebyl schopen trestat.
Po sacku na vlastní polovině navíc Knights získali míč v ideální pozici, kterou Oldřich Helebrant proměnil ve field goal. Skóre uzavřel svým druhým touchdownem v zápase DeNike, který po kličce u sideliny zamířil do středu hřiště a zpečetil výhru Znojma 31:0.