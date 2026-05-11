Gladiators uhájili proti Přerovu neporazitelnost, Znojmo dominovalo v Brně

V polovině základní části Snapbacks ligy je obhájce titulu z Vysočiny stále bez prohry a vede tabulku s bilancí 5-0. Znojemští Knights dominovali na hřišti Brna a mají stejně jako Přerov čtyři výhry. Druhou výhru v sezoně slaví Plzeň.
Vysočina Gladiators – Přerov Mammoths 35:20
Zatímco úvod patřil hostům, Gladiators postupně převzali otěže zápasu. Díky dominantnímu běhovému útoku a skvělému výkonu running backa Ashtona Hearda slaví vítězství 35:20.
Vstup do zápasu vyšel lépe hostům. Přerov se opíral o quarterbacka Nicolase Vissera, který se postaral o první touchdown. Po nepovedeném odkopu Gladiators se míče zmocnil hostující Tomáš Pour a vrátil jej pro touchdown, čímž Přerov odskočil do vedení 14:0.
Gladiators začali sázet na běhovou hru. Ve druhé čtvrtině Ashton Heard dvěma touchdowny vyrovnal na 14:14. Ještě do poločasu stihla Vysočina skóre otočit, když Mallát našel v endzóně Peprného.
Třetí čtvrtinu zahájili domácí onside kickem a následně Jan Dunovský předvedl 42yardový touchdownový běh. V poslední čtvrtině definitivně rozhodl Šimon Krahula. Mammoths v závěru pouze korigovali skóre.
Pilsen Patriots – Ostrava Steelers 29:21
V souboji dvou nejhorších týmů sezony se po bezbodové první čtvrtině prosadil během domácí Charles Arnold. Steelers odpověděli touchdownem Olivera Klimszy a následně i Jana Telnara, čímž se ujali poločasového vedení 13:9.
Patriots si vzali vedení zpět hned úvodním drivem druhého poločasu, kdy quarterback Patrik Vainer našel Josefa Drmlu.
Obrana Patriots následně vytěžila dva turnovery, které domácí přetavili v další touchdowny Arnolda a Drmly. Steelers sice v závěru snížili, ale Patriots zvládli zápas dotáhnout do vítězného konce.
Brno Sígrs – Znojmo Knights 13:55
Úvod zápasu vyšel lépe domácím Sígrs, přihrávku quarterbacka Volodymyra Hrynkiva vystihl obránce. Útok Brna se ale nedokázal prosadit a naopak měl velké problémy s returny soupeře. Znojemský Zachary DeNike zachytil punt u své endzóny a prokličkoval si cestu pro 96yardový touchdown.
Brněnská obrana nenašla recept na běhovou hru soupeře a Petr Plaček si v zápase připsal dva touchdowny po zemi. Domácí útok se bodově prosadil až za stavu 0:21, kdy quarterback Ondřej Skoupý našel v endzóně svého bratra Martina.
Na konci druhého poločasu se ale Skoupý zranil a ve zbytku zápasu nastupoval na jeho pozici americký receiver Samuel Muniz.
Knights měli zápas plně pod kontrolou a DeNike si připsal celkem 5 touchdownů, kdy ke svému returnu přidal ještě 4 touchdowny po pasech Hrynkiva.
Tečku za zápasem udělal znojemský obránce Chakka Garnett, který se chopil volného míče a přesprintoval celé hřiště pro 86yardový touchdown.