Nitra po velkém obratu vyhrála v Přerově, Vysočina zůstává bez porážky

Třetí kolo Snapbacks ligy amerického fotbalu nabídlo divákům atraktivní podívanou, prodloužení v Přerově i dramatickou bitvu o jediný bod v Plzni. V repríze loňského semifinále potvrdili svou dominanci Gladiators, kteří zůstávají posledním neporaženým týmem probíhajícího ročníku.
Vysočina Gladiators – Znojmo Knights 35:14
Znojmo nenavázalo na předchozí skvělý výkon a na hřišti Vysočiny od začátku tahalo za kratší konec. Domácí Gladiators udeřili hned z prvního drivu zásluhou Ashtona Hearda. Hosty sice držel ve hře touchdown Čeňka Čapka, ale útok Vysočiny byl nezastavitelný.
Své vedení Gladiators navýšili i přes jeden neuznaný touchdown Šimona Krahuly, který si však chuť spravil hned v další akci regulérním během do endzóny. Zápas se definitivně zlomil až ve druhé půli, kdy útok Znojma začal kupit chyby.
Quarterback Volodymyr Hrynkiv i Američan Zachary DeNike ztratili míč a tyto turnovery nekompromisně trestal Ashton Heard, autor celkem čtyř touchdownů. Defenzivní hvězdou zápasu se stal Kevin Sherman, který zachytil hned tři interceptiony.
Přerov Mammoths – Nitra Knights 21:29 po druhém prodloužení
Televizní šlágr mezi Přerovem a Nitrou muselo rozseknout až dvojnásobné prodloužení. Úvod zápasu byl z obou stran velmi opatrný a dominovaly mu obrany, což dokládá hned pět odkopů v první čtvrtině.
Skóre se pohnulo až ve druhé části, kdy domácí quarterback Nicolas Visser našel dlouhým 47yardovým pasem Květoslava Kučeru a ten otevřel účet zápasu.
Útok Knights se trápil i v úvodu druhého poločasu a v úvodu závěrečné čtvrtiny zvýšil na 14:0 pro Přerov Daniel Kamiński.
Hosté i při absenci opory Ĺuboše Paprčky dokázali zmobilizovat síly. Devět minut před koncem snížil Pavol Horník a necelé dvě minuty před závěrečným hvizdem srovnal po passu Desmonda Prusii Juraj Sanitra. Mammoths měli s vypršením času šanci rozhodnout z 40yardového field goalu, ale kicker Pavel Novák minul.
V prvním prodloužení skórovaly oba týmy, ale v tom druhém už uspěli pouze Knights. Rozhodující touchdown zaznamenal Sanitra a potvrzení za dva body přidal Jozef Lacheta. Přerov se sice dostal na hranici pěti yardů, ale čtvrtý down neproměnil.
Pilsen Patriots – Brno Sígrs 25:24
Také druhý domácí zápas Patriots skončil nejtěsnějším možným rozdílem. Proti brněnským Sígrs to byla bodová přetahovaná od první minuty.
Za domácí zářil Matěj Šlehofer, autor dvou touchdownů, zatímco hostující quarterback Ondřej Skoupý odpovídal přesnými přihrávkami na skórujícího Samuela Munize. Sígrs byli v první půli efektivnější v potvrzování, a tak do šaten odcházeli s vedením 21:12.
Patriots však po přestávce zabrali. Quarterback Patrik Vainer nejprve sám skóroval po zemi. Sígrs se v celém druhém poločase dostali pouze k jednomu úspěšnému field goalu Marka Juchy.
Vedení o pět bodů ale Sígrs neudrželi. Na konci třetí čtvrtiny poslal svůj tým do těsného vedení Matěj Urban po přihrávce Vainera. Závěrečná čtvrtina již body nepřinesla.