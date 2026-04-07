Vysočina otočila šlágr v Nitře. Znojmo zahájilo sezonu suverénně

Souboj dvou posledních mistrů v Nitře nabídl drama, ze kterého vítězně odešli obhájci titulu z Vysočiny. Přerov potvrdil své ambice na hřišti Ostravy a zvítězil i ve svém druhém zápase. Skvělý vstup do sezony zažilo Znojmo, které vysoko porazilo plzeňské Patriots.
Nitra Knights – Vysočina Gladiators 14:21
Úvod zápasu provázela smůla na obou stranách: Gladiators neproměnili šanci v redzóně a touchdown domácí Nitry byl po revizi zrušen kvůli faulu.
Skóre otevřel až na konci první čtvrtiny hostující Matěj Majerčák po pasu Víta Bezecného. Gladiators se sice ujali vedení, ale v útoku se poté dlouho trápili.
Prostřední část patřila domácím. Desmond Prusia dvěma pasy na Mária Bíru otočil na 14:7, což vydrželo až do poloviny čtvrté čtvrtiny. Hosté se však vrátili do hry díky Ashtonu Heardovi, který 6 minut před koncem snížil na 14:13.
Gladiators zariskovali, zvolili dvoubodové potvrzení a po úspěšné souhře Bezecného s Majerčákem strhli vedení na svou stranu. Nitra na obrat nedokázala reagovat a po chybách v závěru inkasovala podruhé od Hearda.
Ostrava Steelers – Přerov Mammoths 7:21
Mamuti po výhře v Plzni uspěli i v Ostravě. Skóre otevřel Daniel Kamiński po dlouhém drivu, který připravili Jakub Smolík a Jan Vysloužil.
Hosté využili i zaváhání domácího quarterbacka a po spolupráci Nicolase Vissera s Vysloužilem rychle zvýšili na 14:0.
Obraz hry se nezměnil ani po pauze. Mammoths potrestali fumble Dextera Russella a Visserova přihrávka na Petra Tomaníka znamenala v polovině třetí čtvrtiny vedení už 21:0.
Steelers v závěru pouze korigovali na konečných 21:7, když Russell našel Vojtěcha Nevrlu. Mammoths už drama nepřipustili a zápas bezpečně kontrolovali.
Znojmo Knights – Pilsen Patriots 51:14
Moravané vletěli do sezony ve velkém stylu. Receiver Zachary DeNike a quarterback Volodymyr Hrynkiv dominovali od samého začátku – DeNike skóroval tři touchdowny ještě před koncem poločasu. Ofenzivní smršť pod taktovkou koordinátora Shezzona Mumphreyho zajistila domácím drtivé vedení 28:0.
Hrynkiv v zápase exceloval a připsal si celkem 6 touchdownových přihrávek, tu poslední na novou posilu Igora Mašlanku.
Patriots sice zaznamenali čestné úspěchy díky Drmlovi a Šlehoferovi, ale na suverénním vítězství Znojma 51:14 to nic nezměnilo.