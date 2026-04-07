Americký fotbal

Vysočina otočila šlágr v Nitře. Znojmo zahájilo sezonu suverénně


před 6 hhodinami|Zdroj: ČAAF

Souboj dvou posledních mistrů v Nitře nabídl drama, ze kterého vítězně odešli obhájci titulu z Vysočiny. Přerov potvrdil své ambice na hřišti Ostravy a zvítězil i ve svém druhém zápase. Skvělý vstup do sezony zažilo Znojmo, které vysoko porazilo plzeňské Patriots.

Nitra Knights – Vysočina Gladiators 14:21

Úvod zápasu provázela smůla na obou stranách: Gladiators neproměnili šanci v redzóně a touchdown domácí Nitry byl po revizi zrušen kvůli faulu.

Skóre otevřel až na konci první čtvrtiny hostující Matěj Majerčák po pasu Víta Bezecného. Gladiators se sice ujali vedení, ale v útoku se poté dlouho trápili.

Prostřední část patřila domácím. Desmond Prusia dvěma pasy na Mária Bíru otočil na 14:7, což vydrželo až do poloviny čtvrté čtvrtiny. Hosté se však vrátili do hry díky Ashtonu Heardovi, který 6 minut před koncem snížil na 14:13.

Gladiators zariskovali, zvolili dvoubodové potvrzení a po úspěšné souhře Bezecného s Majerčákem strhli vedení na svou stranu. Nitra na obrat nedokázala reagovat a po chybách v závěru inkasovala podruhé od Hearda.

Ostrava Steelers – Přerov Mammoths 7:21

Mamuti po výhře v Plzni uspěli i v Ostravě. Skóre otevřel Daniel Kamiński po dlouhém drivu, který připravili Jakub Smolík a Jan Vysloužil.

Hosté využili i zaváhání domácího quarterbacka a po spolupráci Nicolase Vissera s Vysloužilem rychle zvýšili na 14:0.

Obraz hry se nezměnil ani po pauze. Mammoths potrestali fumble Dextera Russella a Visserova přihrávka na Petra Tomaníka znamenala v polovině třetí čtvrtiny vedení už 21:0.

Steelers v závěru pouze korigovali na konečných 21:7, když Russell našel Vojtěcha Nevrlu. Mammoths už drama nepřipustili a zápas bezpečně kontrolovali.

Znojmo Knights – Pilsen Patriots 51:14

Moravané vletěli do sezony ve velkém stylu. Receiver Zachary DeNike a quarterback Volodymyr Hrynkiv dominovali od samého začátku – DeNike skóroval tři touchdowny ještě před koncem poločasu. Ofenzivní smršť pod taktovkou koordinátora Shezzona Mumphreyho zajistila domácím drtivé vedení 28:0.

Hrynkiv v zápase exceloval a připsal si celkem 6 touchdownových přihrávek, tu poslední na novou posilu Igora Mašlanku.

Patriots sice zaznamenali čestné úspěchy díky Drmlovi a Šlehoferovi, ale na suverénním vítězství Znojma 51:14 to nic nezměnilo.

Přečtěte si také

Gladiators ovládli reprízu finále, Nitra musela proti nováčkovi otáčet

30. 3. 2026

Gladiators ovládli reprízu finále, Nitra musela proti nováčkovi otáčet
