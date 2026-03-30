Gladiators ovládli reprízu finále, Nitra musela proti nováčkovi otáčet

Předsezonní prognózy o vyrovnanosti Snapbacks ligy amerického fotbalu úřadující mistr Vysočina Gladiators ignoroval a v repríze loňského finále jednoznačně zvítězil na hřišti Ostravy. To v Plzni se diváci dočkali celkem 69 bodů a Přerov zvítězil nejtěsnějším možným rozdílem. Nováček ligy Brno Sígrs pak dlouho bojoval o překvapivý výsledek proti favorizované Nitře.
Ostrava Steelers – Vysočina Gladiators 0:35
Hosté udeřili v Ostravě už v první čtvrtině, kdy skóre otevřel 8yardovým během Ashton Heard. Hosté následně zvýšili na 8:0 díky úspěšné dvoubodové konverzi Jana Leštiny po pokaženém snapu.
Obrana Vysočiny dominovala a nepouštěla domácí Steelers k vážnějším akcím. Minutu před poločasem zvýšil na 15:0 Šimon Krahula.
Ve druhém poločase Gladiators pokračovali v krasojízdě – Heard přidal svůj druhý touchdown a Krahula šokoval domácí 76yardovým sprintem hned v úvodu čtvrté čtvrtiny.
Tečku za utkáním udělal náhradní quarterback Jakub Mallát přihrávkou na skórujícího Matěje Majerčáka. Trenér Roman Fiala si tak při své premiéře připsal jednoznačné vítězství.
Pilsen Patriots – Přerov Mammoths 34:35
Souboj dvou týmů, které loni patřily k těm nejméně produktivním, se nečekaně proměnil v ofenzivní hody. Domácí Patriots sice vedli po touchdownu Matěje Urbana, ale Mamuti bleskově odpověděli. Quarterback Nicolas Visser a Jakub Smolík zajistili hostům do poločasu vedení 21:12.
Když v úvodu poslední části zvýšil Květoslav Kučera na 35:18 pro Mammoths, zdálo se být rozhodnuto. Ovšem Patriots následně zahájili velkou stíhací jízdu.
Díky běhu Charlese Arnolda a následnému pasu Patrika Vainera na Matěje Šlehofera, v obou případech s úspěšnou dvoubodovou konverzí, snížili tři minuty před koncem na rozdíl jediného bodu. Mammoths však v infarktovém závěru těsný náskok 35:34 uhájili.
Brno Sígrs – Nitra Knights 22:29
Nováček šokoval hned v úvodu. Po zalehnutí puntera Nitry v endzóně, které znamenalo dvoubodové safety a touchdown Richarda Poláčka, vedli domácí 9:0.
Senzace pokračovala, když Samuel Muniz po další přihrávce Ondřeje Skoupého zvýšil na 15:0. Nitra se probrala až těsně před poločasem díky 38yardové akci Desmonda Prusii na Christiána Kúdelu.
Zlom nastal ve třetí čtvrtině. Running back Tyrone Clark a Mário Bíro po dalším přesném hodu Prusii otočili na 22:15 pro Knights. Clark poté přidal i svůj druhý touchdown v zápase a pojistil vedení.
Sígrs sice v závěru korigovali díky 56yardovému touchdownu Munize, ale onside kick si Nitra pohlídala a odvezla si z Brna výhru 29:22.