Nitra a Přerov si upevnily pozice v elitní čtyřce, Steelers dál čekají na výhru

V 6. kole Snapbacks ligy se z výhry radovaly domácí týmy, které si tím upevnily pozice pro postup do play-off. Přerov přes řadu chyb v ofenzivě přehrál plzeňské Patriots a Nitra díky zlepšení v druhém poločase porazila trápící se Ostravu. Steelers dál čekají na první výhru, o kterou budou usilovat v sobotu právě na hřišti Patriots.
Nitra Knights – Ostrava Steelers 17:6
Po opatrném začátku se až na konci první čtvrtiny Steelers přiblížili k endzóně soupeře. Dlouhý drive nakonec hosté zakončili úspěšným field goalem Josefa Škerka.
Také ve druhé čtvrtině se oba týmy přetahovaly především uprostřed hřiště, kdy až v závěru poločasu se domácí dostali 20 yardů od endzóny, ale ani z této pozice nedokázali Knights získat body a první poločas tak skončil 3:0 pro ostravský tým.
Větší ofenzivní produktivitu ukázali domácí až ve třetí čtvrtině. Hned z úvodního drivu posouvala svůj tým po hřišti nová posila Knights running back Noah Helmi. Z 20 yardů pak quarterback Desmond Prusia přesně našel Christiána Kúdelu, který tak překlopil vedení na stranu Knights.
Steelers se v následujícím drivu dostali na polovinu soupeře, kde si Škerko připsal druhý úspěšný field goal, kterým snížil skóre na 7:6 pro domácí. Steelers se v následujícím kick-offu pokoušeli zalehnout krátký kop, ale jejich pokus jim nevyšel a na míč šli opět domácí.
Na další body si více než tisícovka fanoušků musela počkat až do závěrečné čtvrtiny. Desmond Prusia opět našel Kúdelu, kdy jejich druhá touchdownová spolupráce měřila 8 yardů.
Ostravskému útoku se dařilo postupovat k endzóně soupeře, ale domácí obránce Pavol Horník vyrazil míč Ondřeji Zakopalovi. Turnover se podařilo domácím potrestat alespoň úspěšným field goalem Miroslava Večerky. Steelers poté nezískali potřebný první down a Nitra už si náskok pohlídala.
Přerov Mammoths – Pilsen Patriots 21:3
V oslabené sestavě přijeli Patriots k odvetě do Přerova. V sestavě chyběl receiver Matěj Šlehofer a pouze na sidelině byl kvůli zranění také quarterback Patrik Vainer. Post quarterbacka tedy převzal 19letý Jonáš Beneš.
Mammoths zastavili úvodní útok hostů a vzápětí se rychle dostali do blízkosti brankoviště Patriots díky dlouhému běhu Jakuba Smolíka.
Druhý running back Daniel Kamiński byl nejprve zastaven těsně před endzónou a na druhý pokus mu vyrazil před míč Oliver Slavík a Patriots zalehli míč.
Útok Patriots se na hřišti příliš dlouho neohřál, když Beneš hodil dlouhý pass do rukou přerovského Šimona Matise. A Mammoths tentokrát svůj drive zakončili touchdownem, když quarterback Nicolas Visser našel v endzóně Petra Tomaníka.
Patriots dokázali odpovědět, když se dostali se svým útokem na polovinu soupeře a své snažení zakončil 50yardovým field goalem Adam Heller.
Mammoths ještě před koncem poločasu dostali příležitost přidat další body. Postupným útokem se dostali do redzóny soupeře, kde Visser našel na hranici endzóny Novotného, který podle rozhodčích nezachytil míč ve hřišti.
Další touchdown Přerova byl vrácen kvůli holdingu. Domácí se dál než 5 yardů od endzóny nedostali a Patriots tak s vypršením času prvního poločasu uhájili přijatelný stav 3:7.
Do druhého poločasu vstoupili Hanáci na míči, kdy se jim podařilo postupně přejít celé hřiště i díky běhům Vissera, který drive zakončil 7yardovým běhovým touchdownem.
Patriots poté sice museli puntovat, ale k míči se rychle dostali ještě na polovině Mammoths, když Vysloužil po zachycené přihrávce inkasoval tvrdý hit od Václava Šedivého a neudržel míč, který zalehl Josef Legát. Výbornou pozici ale hosté nedokázali využít, když Beneš nasměroval dlouhý pas pouze do rukou Michala Poláška.
Mammoths se v úvodu čtvrté čtvrtiny opět dostali k blízkosti endzóny soupeře, ale pass Vissera vystihl plzeňský Oliver Slavík, který tak k forced fumblu přidal také interception. Ani tento turnover hosté nevyužili ke skórování, a tak 2 minuty před koncem se do endzóny probojoval po zemi domácí Daniel Kamiński.