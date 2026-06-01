Dvojitá sláva v Nitře. Prusia a Bíro překonali proti Brnu ligové rekordy

Ve znamení rekordů bylo 10. kolo Snapbacks ligy, ve kterém trio favoritů znovu potvrdilo své postavení a zvítězilo přesvědčivým způsobem. Desmond Prusia naházel rekordních sedm touchdownů v zápase proti Sígrs a jeho receiver Mário Bíro překonal historické maximum Marka Suchého v počtu touchdownů. Bíro už předtím držel rekord i v získaných yardech. Maximilian Morawetz ze Znojma zachytil proti Patriots tři přihrávky soupeře a vyrovnal ligový rekord.
Nitra Knights – Brno Sígrs 49:10
Přestože před zápasem byli Sígrs na třetím místě ve statistice pasové obrany, tak v této činnosti se jim na hřišti Knights vůbec nedařilo.
Hned po pěti minutách hry Prusia našel Bíra, který se v počtu touchdownů odpoutal od Suchého. Do konce poločasu ještě třikrát skóroval Christián Kúdela a Sígrs se prosadili pouze 50yardovým field goalem Marka Juchy.
Poločasové vedení 28:3 Knights hned v úvodu třetí čtvrtiny ještě vylepšili. Na druhý touchdown Bíra ještě Sígrs odpověděli akcí Richarda Poláčka, kterého přesně našel Allan Garrido, pro kterého to byl první touchdown v dresu Sígrs.
V závěrečné fázi zápasu se již prosadili pouze domácí, a to opět dvojice Prusia–Bíro. Receiver Knights skóroval v zápase čtyřikrát a i díky tomu Prusia překonal rekord, který do té doby drželo 9 různých quarterbacků se šesti naházenými touchdowny.
Pilsen Patriots – Znojmo Knights 16:39
Famózní formu si receiver Znojma Knights Zachary DeNike přenesl také do zápasu na hřišti Patriots. Američan stejně jako Bíro zaznamenal čtyři touchdowny po pasech Volodymyra Hrynkiva, nejdelší měřil 87 yardů.
Hrynkiv poslal Knights do vedení v polovině první čtvrtiny, kdy po jeho přihrávce skóroval Vojtěch Vojtěch. Na začátku druhé čtvrtiny zvýšili Knights vedení na 13:0 prvním touchdownem DeNika, ale Patriots dokázali rychle snížit zásluhou Patrika Vainera.
Quarterback Patriots se proti silné obraně Knights trápil, když hodil tři interceptiony na Maximiliana Morawetze. Do konce prvního poločasu nejprve Knights navýšili skóre druhým touchdownem DeNika a na 9:19 upravil skóre field goalem plzeňský Adam Heller.
Jakoukoliv snahu o zdramatizování zápasu hráči Znojma utnuli ve třetí čtvrtině, ve které si Hrynkiv připsal další dva touchdowny, tentokrát na Denise Kadrleho a opět na DeNika.
V úvodu čtvrté čtvrtiny sice Patriots skórovali, když Vainer našel Matěje Šlehofera, ale na konečných 39:16 pro Knights upravil skóre opět DeNike.
Vysočina Gladiators – Ostrava Steelers 38:0
Domácí tým předvedl dominantní výkon na obou stranách hřiště, Steelers k ničemu vážnějšímu nepustil a dokráčel k vítězství 38:0.
Ústřední postavou úvodu zápasu se stal domácí running back Šimon Krahula. Ten nejprve otevřel skóre krátkým 5yardovým během. O chvíli později se Krahula předvedl znovu, tentokrát v plné parádě – prorazil ostravskou obranu a 51yardovým během zapsal druhý touchdown zápasu.
V nastoleném tempu pokračovala Vysočina i ve druhé dvanáctiminutovce. Domácí quarterback Vít Bezecný poslal přesný 43yardový pass na Peprného, který bez problémů skóroval. Dvoubodová konverze sice nevyšla, ale průběžný stav 18:0 už pro hosty začínal být kritický.
Po změně stran se obraz hry nezměnil. Ostrava sice dokázala zásluhou Hlouška zatlačit domácí útok zpět skvělým sackem pro ztrátu 10 yardů, ale Gladiators to nerozhodilo. Hned v následující akci našel quarterback z 12 yardů Krahulu, který si připsal svůj další touchdown.
Závěr třetí čtvrtiny patřil opět Vysočině. Klíčovým momentem byl odvážný čtvrtý down, kdy přihrávka na Majerčáka pro zisk 13 yardů znamenala pokračování útoku. Tuto dlouhou pasáž nakonec korunoval Dunovský, který zachytil 20yardový pass pro touchdown.
Ve čtvrté čtvrtině se sice Steelers ještě jednou nadechli k delšímu drivu, když jim pomohl offside domácích a úspěšný třetí down proměněný přihrávkou na Slowiaczeka.
Ambiciózní pokus Steelers o extrémně dlouhý 58yardový field goal skončil neúspěchem. Míče se zmocnil domácí Lepič a vrátil ho až na polovinu hřiště.
Zápas uzavřeli domácí náhradníci. 22yardový pass Malláta na Čermáka znamenal další touchdown. Následné dvoubodové potvrzení po přihrávce na Peprného bylo úspěšné, což posunulo skóre na konečných 38:0.