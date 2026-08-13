Volejbal

Volejbalistky v přípravě před ME prohrály se Srbskem


před 10 hhodinami|Zdroj: ČTK

České volejbalistky v předposledním přípravném duelu před domácím mistrovstvím Evropy v Brně nestačily na Srbsko 1:3. Finalistkám posledních čtyř kontinentálních šampionátů sebraly v Bělehradu druhý set, v němž tým kolem hvězdné univerzálky Tijany Boškovičové předčily v útoku.

Oba týmy se utkají i v základní skupině 23. srpna už na ME na brněnském výstavišti. Srbky nastoupí do turnaje v roli obhájkyň stříbra, z posledních čtyř mistrovství Evropy mají dvě zlata a dvě stříbra.

„Srbsko je teď úplně jiný tým, než byl na světové lize. Vrátila se Boškovičová a Maja Ognjenovičová, jedna z nejlepších nahrávaček na světě. Na to, jaký tým proti nám nastoupil, tak pro nás skvělá příprava za prvé a za druhé ve druhém setu jsme vyhrály. Předvedly jsme docela vyrovnané utkání,“ řekl smečařka Helena Grozer.

Boškovičová i Aleksandra Uzelacová zakončily zápas s 26 body. V českém dresu nasbírala nejvíce 16 bodů univerzálka Monika Brancuská.

Páteční generálka na ME začne rovněž v 19 hodin a bude se hrát bez diváků. „Už se na šampionát moc těšíme. Odehrály jsme VNL (Ligu národů) skvěle, tak doufám, že v tom budeme pokračovat,“ dodala Grozer.

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