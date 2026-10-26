Volejbalistky se na MS 2027 utkají s Brazílií, Keňou a Jižní Koreou

České volejbalistky se na mistrovství světa v roce 2027 utkají ve skupině B se světovými dvojkami Brazilkami, Keňou a Jižní Koreou. Základní skupinu odehrají v americkém Orlandu. Do osmifinále postoupí z každé z osmi čtyřčlenných skupin nejlepší dva týmy. Šampionát se uskuteční na přelomu srpna a září příštího roku v USA a Kanadě.
České reprezentantky se na MS kvalifikovaly díky 15. místu ve světovém žebříčku, což je automaticky zařadilo do skupiny s obhájkyněmi bronzových medailí Brazilkami. Ze třetího koše dostaly Keňu, které patří 24. místo ve světovém žebříčku.
Papírově to byl nejslabší soupeř z tohoto koše, kde svěřenkyním Jannise Athanasopulose hrozily i jejich přemožitelky z letošního osmifinále mistrovství Evropy v Brně Švédky.
S keňskou reprezentací se v historii samostatného Česka volejbalistky utkaly jen dvakrát. Na MS 1994 i 2010 vyhrály hladce 3:0.
Ze čtvrtého koše Češkám los přisoudil světové osmadvacítky Korejky. S těmi mají poměrně čerstvou zkušenost z loňského roku, kdy je porazily 3:2 na sety v Lize národů a 3:0 v přípravě na mistrovství světa.
České volejbalistky se v roce 2022 vrátily na MS po dvanácti letech, před čtyřmi lety v Nizozemsku a Polsku obsadily 18. místo. Loni v Thajsku, kde už startovalo 32 týmů místo 24, nepostoupily ze skupiny a skončily pětadvacáté.
Trenér Athanasopulos los hodnotil pozitivně. „Na papíře vypadá naše skupina zvládnutelnější než v roce 2025 a podle mého názoru jsme lepší tým než Keňa a Korea. Brazílie je tým světové třídy, ale budeme bojovat o vítězství, jako to děláme vždy s každým soupeřem,“ uvedl řecký kouč.
Základním cílem je postup do šestnáctky. „Ale také dojít co nejdál. Vždy máme v podvědomí sen o olympiádě, kam se kvalifikují nejlepší tři týmy ze světového šampionátu. A to je velký sen každé členky českého národního týmu volejbalistek,“ doplnil kouč. Účast na OH 2028 si zajistí nejvýše umístěná trojice, která dosud není kvalifikovaná.
Příští rok by v případě postupu ze skupiny narazily v osmifinále na některý z prvních dvou celků skupiny G, kde jsou domácí Kanaďanky a Srbky. Případný duel s Ruskami, které se ve volejbale vracejí na vrcholnou mezinárodní scénu, by se mohl odehrát ve čtvrtfinále.
Šampionát, kde budou obhajovat zlato Italky, vyvrcholí v Anaheimu. Finále se bude hrát v hale Honda Center, která bude za necelé dva roky hostit olympijský turnaj. Tam se z mistrovství světa 2027 dostanou nejlepší tři týmy, které zatím nejsou kvalifikované.