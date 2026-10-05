Volejbalistky si zahrají na příštím MS. Uspořádá jej USA a Kanada

České volejbalistky nebudou chybět ani na příštím mistrovství světa. Reprezentace je mezi 32 účastníky šampionátu, který se příští rok uskuteční v USA a Kanadě.
Oba pořadatelé měli start na MS jistý stejně jako obhájce titulu Itálie. Z každé kontinentální kvalifikace pak postoupily vždy tři týmy, z Evropy to bylo Turecko, Srbsko a Polsko. Osmnáct známých reprezentací doplnilo z žebříčku zbývajících čtrnáct celků.
Češky ze žebříčku k 2. říjnu prošly mezi elitu znovu z 15. příčky, stejně jako loni, kdy hrály premiérově Ligu národů. I v příští reprezentační sezoně je povede řecký trenér Jannis Athanasopulos. „Postoupili jsme na další vrcholnou soutěž a jsme na to velmi hrdí. Za veškerou tvrdou práci, kterou jsme po všechny ty roky odváděli, si to zasloužíme. Celý tým se těší na účast na mistrovství světa,“ řekl.
České volejbalistky se v roce 2022 vrátily na MS po dvanácti letech, před čtyřmi lety v Nizozemsku a Polsku obsadily 18. místo. Loni v Thajsku, kde už startovalo 32 týmů místo 24, nepostoupily ze skupiny a skončily pětadvacáté. Na nedávném domácím mistrovství Evropy vypadly Češky v osmifinále se Švédskem, za porážku v žebříčku přišly o téměř 13 bodů.
Nicméně patnáctá příčka jim bezpečně k postupu na světový šampionát 2027 stačila. USA ho budou hostit ve městech Orlando, Omaha a Anaheim, kde turnaj vyvrcholí a bude zároveň testem pro olympijské hry 2028. Kanadskými dějišti jsou Montreal a Québec. Základní část se bude hrát v osmi čtyřčlenných skupinách. Vždy nejlepší dva celky postoupí do vyřazovací fáze.
Mezi účastníky už jsou také Rusky. Federace FIVB se řídila doporučením Mezinárodního olympijského výboru, který v červenci suspendaci Ruského olympijského výboru zrušil, a počítá s ruskou reprezentací již pro Ligu národů v příštím roce.