Volejbalistky finalizovaly nominaci. Z týmu pro ME vypadly Grabovská s Pavlovou

Do nominace na mistrovství Evropy se nedostaly nahrávačka Květa Grabovská a blokařka Silvie Pavlová. Oznámil to trenér české reprezentace volejbalistek Jannis Athanasopulos. V týmu si nechal pět smečařek včetně osmnáctileté Báry Rejmanové.
O šampionát před domácím publikem, kde Češky odehrají základní skupinu a případné osmifinále a čtvrtfinále, nepřišla Kateřina Valková, která si v květnu poranila koleno a musela na operaci. Nahrávačskou dvojici s ní vytvoří Pavla Šmídová, jež se do národního týmu po letech vrátila před letošní Ligou národů právě jako náhrada za zraněnou Valkovou.
Na smečařském postu trenér Athanasopulos spoléhá především na kapitánku Michaelu Mlejnkovou a Helenu Grozer, která je v 38 letech nejzkušenější hráčkou týmu. Na šampionátu nebudou chybět blokařské opory Ela Koulisani a Magdaléna Jehlářová, univerzálky Monika Brancuská s Gabrielou Orvošovou ani první libero Daniela Jansová, které bude krýt záda Veronika Dostálová.
Kouč řekl, že zejména u nahrávaček pro něj bylo rozhodování velmi obtížné. „Poslední dva týdny jsem nespal, protože jsem promýšlel plusy a minusy. Všechny hráčky jsou jako moje děti a není snadné, když jde o účast na domácím mistrovství Evropy, škrtnout jakoukoliv z nich. Silvie byla stejný případ. Ale je to tým a musel jsem rozhodnout z tohoto pohledu. Jsem přesvědčený, že tým potřebuje trochu víc zkušenosti na tomto postu,“ vysvětloval kouč. Rozhodoval se mezi Grabovskou a Valkovou. „Valková má trochu víc zkušeností než Květa, to byl hlavní důvod,“ poznamenal.
Nominace Česka na ME volejbalistek 2026:
Nominace Česka na ME volejbalistek 2026:
Nahrávačky: Kateřina Valková, Pavla Šmídová.
Smečařky: Michaela Mlejnková, Helena Grozer, Magdalena Bukovská, Eva Svobodová, Bára Rejmanová.
Blokařky: Ela Koulisiani, Magdaléna Jehlářová, Ema Kneiflová.
Univerzálky: Monika Brancuská, Gabriela Orvošová.
Libera: Daniela Jansová, Veronika Dostálová.
Valková byla v posledních letech první nahrávačkou českého týmu, ale v květnu si poranila koleno a musela na operaci. O šampionát před domácím publikem, kde Češky odehrají základní skupinu a případné osmifinále a čtvrtfinále, nakonec nepřijde. V posledních třech týdnech se zúčastnila všech tréninků. „Ještě na tom není po fyzické stránce tak, jako byla dřív, ale jde po každém balonu. A je zdravá, to je to nejdůležitější,“ přiblížil kouč.
Jako první nahrávačka vstoupí do turnaje Pavla Šmídová, jež se do národního týmu po letech vrátila před letošní Ligou národů právě jako náhrada za zraněnou Valkovou. „Vinci znám spoustu let. Byla kapitánka, když jsem přišel k týmu,“ připomněl Athanasopulos, jenž trénuje české volejbalistky od roku 2019.
ME pro české volejbalistky začne v pátek ve 20:00 zápasem s Řeckem. Přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
Program českých zápasů na ČT sport
Program českých zápasů na ČT sport
Pátek 21. srpna, 19:35: Česko – Řecko
Sobota 22. srpna, 18:35: Rakousko – Česko
Neděle 23. srpna, 18:45: Česko – Srbsko
Úterý 25. srpna, 18:50: Česko – Ukrajina
Čtvrtek 27. srpna, 18:55: Česko – Bulharsko