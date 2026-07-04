Volejbal

Volejbalisté U22 poprvé vybojovali titul evropských šampionů


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT sport
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Závěr finálového zápasu českých volejbalistů do 22 let
Zdroj: ČT sport

Čeští volejbalisté poprvé vybojovali titul mistrů Evropy do 22 let. Tým pod vedením trenéra Michala Nekoly, který získal bronz na předloňském evropském šampionátu a loni byl čtvrtý na mistrovství světa, získal zlato v Albufeiře v Portugalsku po finálovém vítězství 3:1 nad Polskem.

Češi na turnaji z pěti zápasů prohráli jen na úvod 2:3 s Francií, za níž skončili v základní skupině druzí. V pátek otočili semifinálový souboj s Izraelem ze stavu 0:2 na sety a v sobotu sváděli dlouho obrovskou bitvu s Polskem, které na předchozích dvou ME do 22 let získalo bronz.

Tým kolem hráčů extraligového mistra Karlovarska Matěje Pastrňáka, Antonína Klimeše, Matyáše Chromce nebo Václava Seidla prohrál úvodní sadu 25:27, stejným poměrem získal druhou a pak se mu povedlo získat koncovku třetího. Zejména Pastrňákovou zásluhou dominoval 25:20 a poté už Polákům nedal šanci.

Současný tým završil zlatem juniorskou éru, titul v mládežnické kategorii naposledy slavili Češi díky kadetům na ME v roce 2017 v Maďarsku. Pastrňák se tentokrát na triumfu podílel 24 body, Seidl 20 body a Klimeš mimo jiné pěti bloky.

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