Volejbalisté do 22 let jsou po tříhodinovém dramatu ve finále mistrovství Evropy

Čeští volejbalisté se probojovali do finále mistrovství Evropy hráčů do 22 let. V portugalské Albufeiře porazili po velkém boji Izrael 3:2, přestože úvodní dva sety prohráli. Postup slavili po téměř třech hodinách.
V sobotním finále narazí svěřenci trenéra Michala Nekoly na Polsko, které v druhém semifinále zvítězilo nad obhájcem titulu Francií 3:0. Poláci získali předloni bronz stejně jako na premiérovém ME této věkové kategorie v roce 2022.
Nekolův tým vylepší výsledek z předloňského evropského šampionátu do 20 let v Srbsku, na němž vybojoval třetí místo.
Největší drama v utkání s Izraelem nabídl druhý set, který pro sebe čeští hráči získali v poměru 42:40. Další tři sady rozhodli ve svůj prospěch, tie-break už ovládli jednoznačně 15:9. Václav Seidl přispěl k vítězství 32 body. Izraeli nepomohlo 34 bodů Šaje Libermana.