Volejbal

Volejbalisté do 22 let jsou po tříhodinovém dramatu ve finále mistrovství Evropy


3. 7. 2026Aktualizovánopřed 45 mminutami|Zdroj: ČTK
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Čeští volejbalisté do 22 let postoupili do finále ME
Zdroj: ČT sport

Čeští volejbalisté se probojovali do finále mistrovství Evropy hráčů do 22 let. V portugalské Albufeiře porazili po velkém boji Izrael 3:2, přestože úvodní dva sety prohráli. Postup slavili po téměř třech hodinách.

V sobotním finále narazí svěřenci trenéra Michala Nekoly na Polsko, které v druhém semifinále zvítězilo nad obhájcem titulu Francií 3:0. Poláci získali předloni bronz stejně jako na premiérovém ME této věkové kategorie v roce 2022.


Nekolův tým vylepší výsledek z předloňského evropského šampionátu do 20 let v Srbsku, na němž vybojoval třetí místo.

Největší drama v utkání s Izraelem nabídl druhý set, který pro sebe čeští hráči získali v poměru 42:40. Další tři sady rozhodli ve svůj prospěch, tie-break už ovládli jednoznačně 15:9. Václav Seidl přispěl k vítězství 32 body. Izraeli nepomohlo 34 bodů Šaje Libermana.

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