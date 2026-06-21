Češi si poradili s Gruzínci a udrželi naději na semifinále EL

Šance na postup do semifinále Evropské ligy stále žije. Čeští volejbalisté přehráli soupeře z Gruzie 3:0 na sety a mohou dál pomýšlet na účast v nejlepší čtyřce. Potřebují k tomu ale zaváhání jednoho z dosud neporažených týmů Nizozemska, Finska a Izraele, které poslední zápas ještě čeká.
„Evropská liga má těžký formát. Chtěli jsme to zakončit vítězstvím 3:0. To se povedlo. Teď budeme čekat, jak to dopadne. Nicméně z našeho pohledu byly zápasy těžké v tom, že jsme je museli zvládnout. A byly dva zápasy, které měly dobrý level. Bohužel s Dány jsme nedotáhli zápas do vítězného konce a možná nám potom bude k postupu trochu chybět,“ uvedl trenér Jiří Novák.
Novák v duelu s domácím outsiderem, jenž v předchozích pěti duelech nezískal ani set, nechal jen na lavičce univerzála Patrika Indru i nahrávače Luboše Bartůňka. Češi i v pozměněné sestavě první sadu zcela ovládli a zvítězili drtivým dvacetibodovým rozdílem.
Na palubovku se pak dostali i další hráči z české lavičky, obraz hry se však příliš nezměnil. Semifinalisté loňského mistrovství světa měli i nadále velkou převahu, a přestože si v závěru třetího setu situaci trochu zkomplikovali, zápas s přehledem dotáhli k tříbodové výhře.
Po hodině a čtvrt ukončila utkání smeč univerzála Marka Šotoly, který si připsal 13 bodů. Ještě o čtyři více včetně devíti bodových bloků jich zaznamenal Štěpán Svoboda.
„První set byl od nás skvělý, bohužel následující dva, i když jsme vyhráli, jsme zpočátku tahali za kratší konec. Zbytečně jsme se s nimi tahali. Turnaj jsme zakončili dvěma výhrami a nezbývá nám už nic jiného než čekat, jak dopadnou další utkání, a doufat, že postoupíme do semifinále Evropské ligy,“ uvedl Svoboda.
Evropská liga se v této sezoně hraje systémem společné tabulky pro všech 27 účastníků. V té se nyní Česko posunulo na druhé místo o bod za již jistého postupujícího Dánsko. Stoprocentní bilanci mají po pěti zápasech Nizozemci, Finové a Izraelci, kteří v případě výhry odsunou Čechy mimo postupové pozice.
Evropská liga volejbalistů
Evropská liga volejbalistů
Gruzie – Česko 0:3 (-5, -13, -20)
Rozhodčí: Savu (Rum.), Širinjan (Arm.). Čas: 73 min. Diváci: 150.
Sestava a body Česka: Š. Svoboda 17, Roman 1, Vašina 2, Klimeš 2, Šotola 13, Benda 1, libera Moník/Pavlíček – Trojanowicz 2, J. Svoboda 6, Pastrňák 7. Trenér: Novák.
Nejvíce bodů Gruzie: Zakaidze 7, Kamkamidze 6, Lazarašvili 4.