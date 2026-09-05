Volejbal

Turecko má nakročeno k obhajobě. O zlato bude hrát s Italkami


před 7 hhodinami|Zdroj: ČT sport, ČTK
Nahrávám video
Závěr semifinále Srbsko – Turecko
Zdroj: ČT sport

Prvními finalistkami mistrovství Evropy jsou turecké volejbalistky. Obhájkyně titulu porazily v Istanbulu v repríze souboje o zlato z minulého šampionátu Srbsko jasně 3:0. O jejich posledních soupeřkách rozhodl večerní zápas, v němž Itálie porazila 3:1 na sety Polsko.

Zatímco v roce 2023 ve finále evropského šampionátu slavily Turkyně premiérový triumf po pětisetové bitvě, tentokrát nedaly Srbkám šanci. Trojnásobné mistryně Evropy, které ovládly brněnskou základní skupinu před českým týmem, prohrály po setech 20:25, 19:25 a 20:25.

Nejproduktivnější hráčkou zápasu byla kubánská rodačka a bývalá prostějovská univerzálka Melissa Vargasová, nejužitečnější hráčka předchozího mistrovství Evropy pomohla k tureckému vítězství 17 body. Srbská hvězda Tijana Boškovičová zaznamenala 14 bodů.

Nahrávám video
Závěr semifinále Itálie – Polsko
Zdroj: ČT sport

Italky jsou ve finále po pěti letech. Na předminulém evropském šampionátu slavily třetí titul. Polky jim postup zkomplikovaly jen ve třetím setu, který vyhrály 25:21. Na italském vítězství se podílela 20 body Paola Egonuová.

Přečtěte si také

Semifinálové složení ME doplnilo Polsko s Tureckem

3. 9. 2026

Semifinálové složení ME doplnilo Polsko s Tureckem
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.