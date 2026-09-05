Turecko má nakročeno k obhajobě. O zlato bude hrát s Italkami

Prvními finalistkami mistrovství Evropy jsou turecké volejbalistky. Obhájkyně titulu porazily v Istanbulu v repríze souboje o zlato z minulého šampionátu Srbsko jasně 3:0. O jejich posledních soupeřkách rozhodl večerní zápas, v němž Itálie porazila 3:1 na sety Polsko.
Zatímco v roce 2023 ve finále evropského šampionátu slavily Turkyně premiérový triumf po pětisetové bitvě, tentokrát nedaly Srbkám šanci. Trojnásobné mistryně Evropy, které ovládly brněnskou základní skupinu před českým týmem, prohrály po setech 20:25, 19:25 a 20:25.
Nejproduktivnější hráčkou zápasu byla kubánská rodačka a bývalá prostějovská univerzálka Melissa Vargasová, nejužitečnější hráčka předchozího mistrovství Evropy pomohla k tureckému vítězství 17 body. Srbská hvězda Tijana Boškovičová zaznamenala 14 bodů.
Italky jsou ve finále po pěti letech. Na předminulém evropském šampionátu slavily třetí titul. Polky jim postup zkomplikovaly jen ve třetím setu, který vyhrály 25:21. Na italském vítězství se podílela 20 body Paola Egonuová.