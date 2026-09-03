Semifinálové složení ME doplnilo Polsko s Tureckem

Semifinálovou čtveřici ME volejbalistek uzavřely hráčky Turecka, které postoupily přes Německo poměrem 3:1 na sety. V boji o finále je čeká Srbsko. Druhou dvojici tvoří Itálie a Polsko, které porazilo 3:1 na sety Nizozemsko.
Polky na turnaji zvládly stejně jako obhájkyně stříbra Srbky a Italky i sedmý zápas. Čtvrtfinále vyhrály 26:16, 20:25, 25:20 a 25:23, postup si zajistily hned při prvním mečbolu. Nizozemky podlehly polskému výběru počtvrté za sebou, na turnaji je porazily i Belgičanky v základní skupině.
V semifinále budou chybět poprvé od roku 2019, na předminulém šampionátu skončily čtvrté.
Turecký tým porazil Němky stejným poměrem jako už v základní skupině, tentokrát po setech 25:18, 22:25, 25:18 a 25:22 a podílela se na tom 26 body kubánská rodačka a bývalá prostějovská univerzálka Melissa Vargasová. V semifinále jsou Turkyně na šestém šampionátu za sebou, na čtyřech předchozích získaly medaili.
Němky nenavázaly na překvapivou osmifinálovou výhru nad Belgií, která prošla bez porážky základní fází. Naposledy hrály semifinále v roce 2013 při zisku stříbra.