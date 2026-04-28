Titul patří Šelmám. Rozhodující finále mělo rekordní návštěvu

Šelmy Brno získaly druhý titul v extralize volejbalistek. V pátém finálovém utkání porazily Duklu Liberec 3:1 a sérii ovládly 3:2. Rozhodujícímu utkání přihlíželo 4569 diváků, čímž byl výrazně překonán extraligový rekord.
Šelmy zakončily titulem nejúspěšnější sezonu své osmileté historie. Pouze s jednou porážkou vyhrály základní část, ovládly i Český pohár a navázaly na extraligové zlato z roku 2024. „Byli jsme nad propastí, ale diváci nás dohnali k titulu. Musím přiznat, že to pro nás byla povinnost. Byli jsme favorit, ale Liberec hrál celou sérii úžasně,“ řekl kouč Šelem Ondřej Marek.
Před dvěma lety Šelmy také porazily ve finále Liberec, který na svůj druhý titul dál čeká. Dosud se radoval jen v roce 2021, kdy byla sezona zkrácena kvůli pandemii koronaviru. Třetí místo v extralize vybojoval Frýdek-Místek.
Liberecké volejbalistky v úvodu přečkaly nápor Brna, které šlo do vedení 12:8, zlepšenou obranou i hrou v poli vyrovnaly skóre a úvodní set dotáhly trpělivou a téměř bezchybnou hrou do vítězného konce.
Brňanky po první změně stran přidaly na servisu a hned se to projevilo na skóre. Při podání nahrávačky Šmídové získaly Šelmy šestibodový náskok, na který reagoval kouč hostů Martin Hroch sérií střídání, jenže k obratu ve druhém setu to nevedlo. Brňanky svůj náskok udržovaly tvrdým servisem i útokem.
Ve třetí sadě se odehrávala opět vyrovnaná bitva, ani jeden tým neodskočil na větší než dvoubodový rozdíl. To platilo do stavu 15:15, potom Brňanky přece jen využily drobných zaváhání Severočešek a v koncovce nepřipustily žádné drama. „Museli jsme jít na hranu a někdy i kousek za ni. Nejen v tomto setu, ale v celé sérii,“ uvedl Marek.
Šelmy tak byly poprvé v celé finálové sérii blíže mistrovskému titulu a tuto psychickou vzpruhu dokonale využily. Od prvních míčů čtvrté sady navyšovaly své vedení. Liberec zmobilizoval poslední zbytky sil, ale rozjetý tým domácích už šanci nepustil z rukou. Mistrovské oslavy spustil po dvou hodinách hry hned první proměněný mečbol.
Liberecký kouč Hroch byl se stříbrem spokojen. „Náš sezonní cíl byl dostat se do semifinále a hrát o medaile, což jsme překročili. Finále bylo skvělé, odehráli jsme pět nádherných zápasů před skvělou kulisou. Holky odvedly dobrý výkon, ale v závěru nám docházely baterky. Šelmy šly za titulem od začátku sezony a musím před nimi smeknout klobouk,“ řekl.