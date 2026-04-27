Volejbalové finále je po druhém zápase srovnané 1:1

Obhájci titulu Lvi Praha ve druhém utkání finále extraligy porazili Karlovarsko 3:0 po setech 25:22, 25:19 a 25:21. Stav série hrané na tři vítězná utkání srovnali na 1:1.
Zatímco po většinu prvního zápasu mělo minimálně drobný náskok Karlovarsko, tentokrát se role obrátily. Pražané se před zaplněnou UNYP Arenou hned v úvodu duelu dostali do mírného vedení. Dařilo se jim na příjmu, zodpovědně „ztrátovali“. V koncovce po esu smečaře Lucase Condeho a chybě hostujícího univerzála Renarse Jansonse odskočili na 21:18. Karlovarsko se o pár výměn později přiblížilo na rozdíl jediného bodu, ale set skončil dvěma body pro domácí.
Po šesti míčích druhého setu, když Karlovarsko prohrávalo 1:5, vystřídal trenér Západočechů Stefano Mascia své univerzály, místo Jansonse přišel na hřiště Makedonec Nikola Gjorgiev. Ten se rychle chytil a přispěl k tomu, že hosté opakovaně dotáhli několikabodovou ztrátu. Do vedení se ale Karlovarsko nedostalo. V závěru sady přišla skvělá pasáž slovenského smečaře ve službách Lvů Jakuba Ihnáta, který bodoval i z těžkých pozic a přispěl k vedení 21:17. Koncovka se už odehrávala zcela v režii Pražanů, kteří šli do šatny na desetiminutovou pauzu s vedením 2:0 na sety.
Karlovarsko se nevzdalo a ve třetí sadě se i díky příchodu kapitána Filipa Šestana, jenž na smeči vystřídal nevýrazného Matěje Pastrňáka, dostalo po dlouhé době do vedení. Pak ale střídající český reprezentant Jiří Benda srovnal na 16:16 a v závěru se znovu Karlovarsko nevyhnulo sérii zaváhání. Dvě chyby na přihrávce po servisu blokaře Pabla Crera, jenž byl vyhlášen nejužitečnějším hráčem zápasu, znamenaly obrat na 19:17 pro domácí. Blok, eso Lukáše Trojanowicze a další domácí blok pak ukončily zápas.
Zatímco loni Lvi Praha otočili finále ze stavu 0:2, tentokrát je série vyrovnaná. Pokračovat bude ve čtvrtek 30. dubna v Hale míčových sportů v Karlových Varech.