Volejbal

Semifinále mistrovství Evropy budou hrát Itálie i Srbsko


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
Nahrávám video
Závěr utkání Itálie – Švédsko
Zdroj: ČT sport

Na mistrovství Evropy se rozhodlo o dvou týmech semifinalistek. Postoupily úřadující mistryně světa Italky, které vyřadily Švédsko 3:1 na sety, a také srbský tým. Srbky porazily Řecko jasně 3:0 na sety.

Ve švédském výběru, který v pondělním osmifinále vyřadil českou reprezentaci, opět zářila Isabelle Haaková. Sedmadvacetiletá univerzálka zaznamenala 42 bodů a pomohla svému týmu ovládnout úvodní sadu, ale pak se karta obrátila. Ve druhém setu rozhodly Italky ve svůj prospěch vyrovnanou koncovku a v dalším dějství už měly navrch. Ve čtvrté sadě Švédky smazaly pětibodové manko a vedly 22:20, pak už ale uhrály jen bod.

Nejproduktivnější hráčkou vítězného týmu kouče Julia Velasca byla s 27 body Paola Egonuová.

Nahrávám video
Závěr čtvrtfinále Srbsko – Řecko
Zdroj: ČT sport

Švédky už postupem do čtvrtfinále vyrovnaly své historické maximum. Haaková se rozloučila s turnajem coby nová rekordmanka. Na šampionátu nasbírala celkem 247 bodů a překonala o 18 bodů bilanci Tijany Boškovičové z minulého mistrovství Evropy.

Italky na předchozím šampionátu vypadly v semifinále, předtím v roce 2021 získaly potřetí titul. Jejich dalším soupeřem bude vítěz čtvrtečního utkání Polsko – Nizozemsko.

Srbky, které v sedmi zápasech v Brně ztratily jen dva sety (jeden s českým týmem), dovedla k výhře nad Řeckem 17 body hvězdná Boškovičová. Poraženému týmu se v úvodu druhého setu zranila jedna z opor Jorgia-Lula Angelopuluová. V boji o postup do finále v Istanbulu balkánský celek narazí na lepšího ze čtvrtečního duelu mezi Německem a Tureckem, které obhajuje titul.

Na minulých dvou šampionátech získaly srbské volejbalistky stříbro, předtím slavily dvakrát titul.

Mistrovství Evropy volejbalistek – čtvrtfinále v Brně:

Srbsko – Řecko 3:0 (14, 20, 17), Itálie – Švédsko 3:1 (-21, 24, 21, 23).

Přečtěte si také

Německé volejbalistky slaví velké vítězství, strůjkyní byla nevlastní dcera české reprezentantky

1. 9. 2026

Německé volejbalistky slaví velké vítězství, strůjkyní byla nevlastní dcera české reprezentantky
Aplikace ČT sport

Mějte celý sportovní svět vždy u sebe i na velké obrazovce.

S mobilní aplikací, HbbTV a apkou iVysílání ve své chytré televizi máte ČT sport vždy po ruce. Sledujte přímé přenosy, články a bonusový obsah kdekoli a kdykoli.

Sociální sítě

Odteď vám už nic neunikne. Sledujte ČT sport i na dalších platformách.

Nenechte si nikde ujít nejnovější sportovní události. Sledujte nás i na Facebooku, X, Instagramu, Threads či YouTube a buďte v obraze.