Semifinále mistrovství Evropy budou hrát Itálie i Srbsko

Na mistrovství Evropy se rozhodlo o dvou týmech semifinalistek. Postoupily úřadující mistryně světa Italky, které vyřadily Švédsko 3:1 na sety, a také srbský tým. Srbky porazily Řecko jasně 3:0 na sety.
Ve švédském výběru, který v pondělním osmifinále vyřadil českou reprezentaci, opět zářila Isabelle Haaková. Sedmadvacetiletá univerzálka zaznamenala 42 bodů a pomohla svému týmu ovládnout úvodní sadu, ale pak se karta obrátila. Ve druhém setu rozhodly Italky ve svůj prospěch vyrovnanou koncovku a v dalším dějství už měly navrch. Ve čtvrté sadě Švédky smazaly pětibodové manko a vedly 22:20, pak už ale uhrály jen bod.
Nejproduktivnější hráčkou vítězného týmu kouče Julia Velasca byla s 27 body Paola Egonuová.
Švédky už postupem do čtvrtfinále vyrovnaly své historické maximum. Haaková se rozloučila s turnajem coby nová rekordmanka. Na šampionátu nasbírala celkem 247 bodů a překonala o 18 bodů bilanci Tijany Boškovičové z minulého mistrovství Evropy.
Italky na předchozím šampionátu vypadly v semifinále, předtím v roce 2021 získaly potřetí titul. Jejich dalším soupeřem bude vítěz čtvrtečního utkání Polsko – Nizozemsko.
Srbky, které v sedmi zápasech v Brně ztratily jen dva sety (jeden s českým týmem), dovedla k výhře nad Řeckem 17 body hvězdná Boškovičová. Poraženému týmu se v úvodu druhého setu zranila jedna z opor Jorgia-Lula Angelopuluová. V boji o postup do finále v Istanbulu balkánský celek narazí na lepšího ze čtvrtečního duelu mezi Německem a Tureckem, které obhajuje titul.
Na minulých dvou šampionátech získaly srbské volejbalistky stříbro, předtím slavily dvakrát titul.
Mistrovství Evropy volejbalistek – čtvrtfinále v Brně:
Mistrovství Evropy volejbalistek – čtvrtfinále v Brně:
Srbsko – Řecko 3:0 (14, 20, 17), Itálie – Švédsko 3:1 (-21, 24, 21, 23).