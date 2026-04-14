Šelmy touží po volejbalovém titulu před rekordní návštěvou. Zápas za odměnu, zní z Dukly

Už ve čtvrtek začíná finálová série o titul volejbalových mistryň mezi brněnskými Šelmami a libereckou Duklou. Půjde nejen o to, který ze dvou nejlepších celků po základní části získá svůj druhý titul, ale také o historický divácký rekord v českých ligových soutěžích ve volejbale.
V Brně se bude hrát ve Winning Group Areně, domovské hale hokejové Komety, která pojme 7700 diváků. Největší hala na jižní Moravě drží český ligový rekord na volejbalovém zápase z finále mužů mezi VK Brno a Libercem, na jaře 2016 duel sledovalo 5556 diváků.
Současný trenér Šelem Ondřej Marek před deseti lety tehdejší VK Brno vedl a získal s ním stříbro. „Dodnes mám na tuto sérii silné vzpomínky. V Rondu panovala skvělá atmosféra a byla to vynikající propagace volejbalu. Věřím, že něco podobného zažijeme i letos při ženském finále,“ řekl Marek.
Ženský rekord je skromnější, na finále mezi KP Brno a Šelmami před třemi lety přišlo do Městské haly na Vodově ulici 2041 fanoušků. „Věřím, že tento rekord padne, nyní očekáváme návštěvy aspoň tří tisíc fandů na utkání,“ konstatoval manažer klubu Michal Hrazdira, který před deseti lety finále hrál za poražený brněnský klub. Náklady na jedno utkání ve velké hale se podle něj budou pohybovat kolem půl milionu korun.
Tým trenéra Marka v netradičním prostředí s informační kostkou nad středem hřiště absolvuje do čtvrtečního zahájení série tři tréninky, soupeř ze severu Čech pak dva. „Rondo je třešničkou na dortu. Prostředí na vás dýchne, ať chcete, nebo nechcete. Je to velká hala, ale některé naše holky už mají něco za sebou a v takových arénách hrály,“ uvedl Marek.
Šelmy v dlouhodobé části Duklu Liberec dvakrát porazily a rády by navázaly na ligový triumf z roku 2024, kdy ve finále porazily právě Liberec 3:0 na zápasy. Tehdy se hrálo v hale na Kounicově ulici.
Tým roli favorita přijímá, nicméně Marek varuje před silou Severočešek. „Je to zkušený tým s řadou reprezentantek s výbornou obranou. My ale chceme využít výškovou převahu a prosadit se na útoku,“ prohlásil kouč.
„Do Ronda už se hrozně těšíme,“ říká kapitánka Dukly Lucie Kolářová. „Trénink budeme mít jen jeden. Jsme rádi, že je taková možnost uspořádat zápas v hokejové hale. Je to za odměnu,“ dodává v rozhovoru pro ČT sport.
Finálová série na tři vítězství začne ve čtvrtek v Brně v 18 hodin. Pokračovat bude v neděli 19. dubna v Liberci, třetí utkání uvidí Brno ve čtvrtek 23. dubna. Termíny případného čtvrtého a pátého duelu jsou 25. a 28. dubna.