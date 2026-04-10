Dukla zdolala Lvice, Šelmy ji čekají ve finále

Liberecké volejbalistky postoupily do finále extraligy a vyzvou brněnské Šelmy. Dukla porazila v Praze Lvice 3:1, stejným poměrem vyhrála sérii. Šelmy budou usilovat o domácí double a v ligové soutěži stejně jako liberecké hráčky o druhý ligový titul. V Brně se boj o zlato uskuteční ve Winning Group Areně, první duel je na programu ve čtvrtek.
Finále bude mít stejné obsazení jako před dvěma lety. Zatímco Šelmy tentokrát vyřadily Frýdek-Místek v nejkratším možném termínu tří zápasů, favorizovaný Liberec druhý semifinálový duel v hale Lvic prohrál. Dnes ale sérii ukončil po výhře 25:20, 23:25, 25:22, 25:19 a může vybojovat první titul od covidové sezony 2020/21, která skončila předčasně.
K postupu v libereckém dresu přispěla 18 body univerzálka Simona Jelínková, cenu pro nejužitečnější hráčku převzalo reprezentační libero Lucie Kolářová. „Opět to bylo vyrovnané, ale dneska už jsme si to pohlídaly. Už se všichni hrozně těšíme do Brna a víme, že první zápas nás čeká v Rondu, takže to nebude nic jednoduchého,“ řekla Kolářová.
Šelmy totiž pro boje o titul opustí svou halu v Kounicově ulici s kapacitou kolem tisícovky diváků, naopak Winning Group Arena pojme až 7700 fanoušků. Před deseti lety tam padl extraligový rekord 5556 lidí v šestém finále mezi volejbalisty Brna a Liberce. I tentokrát povede domácí tým do boje o titul jako hlavní trenér Ondřej Marek.
Lvice ve své první sezoně v extralize vyzvou v boji o bronz Frýdek-Místek poprvé již ve středu. Souboj o třetí místo se bude hrát na dvě vítězství, finále na tři.