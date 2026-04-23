Šelmy oddálily konec, Liberec porazily 3:0

Šelmy Brno zvítězily ve třetím finále extraligy nad Duklou Liberec 3:0 po setech 25:23, 25:18, 25:23, snížily stav série na 1:2 a odmítly korunovaci severočeského soupeře. Ve Winning Group Areně byl výrazně překonán dosavadní divácký rekord 2752 fanoušků z prvního duelu, třetímu finále přihlíželo 3692 fanoušků. Čtvrtý zápas je na programu v sobotu na severu Čech.
„Věřil jsem tomu, že sérii otočíme, u rozboru hry výtečně hrajícího Liberce jsem strávil spoustu času. Musíme v tomto trendu pokračoval a pak se můžeme potkat opět před tímto skvělým publikem v úterý při pátém zápase,“ řekl domácí kouč Ondřej Marek.
Jeho protějšek Martin Hroch připustil, že zápas klidně může dojít do pátého utkání, ale jeho tým udělá vše, aby sérii doma ukončil. „Hodně bude záležet na regeneraci, neboť se hraje už za dva dny. Nezískali jsme ani set, ale nemohu týmu nic vytknout. Musíme se soustředit na to, abychom se už do Brna nemuseli vracet,“ prohlásil Hroch.
Brňanky musely pod hrozbou konce sezony zápas vyhrát a podle toho do duelu vstoupily. Hrály koncentrovaně, s nasazením a emocemi. Jenže liberecké volejbalistky pokračovaly v trendu předchozích utkání, tlačily servisem, minimálně chybovaly. První set se rozhodl až v koncovce, v níž Šelmy využily třetí setbol.
Domácí hráčky pak dokazovaly, proč ovládly pouze s jednou porážkou základní část soutěže. Dostaly Liberec pod tlak, který začínal kvalitním a tvrdým servisem, pokračoval přesnou nahrávkou Pavly Šmídové a končil pestrým útokem ze všech pozic. Brňanky položily základ k zisku druhé sady šňůrou šesti bodů od stavu 12:10.
Liberec v úvodu třetí sady eliminoval přednosti Brňanek, zlepšil příjem i útok a dostal se do tříbodového vedení. Šelmy ale prokázaly zkušenost a náskok stáhly. Sada dospěla do vyrovnané koncovky, kterou režírovala nahrávačka Šmídová. Domácí tým využil druhý mečbol, ve finálové sérii se poprvé hrály jen tři sety.
„My jsme oproti předchozím zápasům přidali na servisu a útoku, v tom jsme společně s důrazem Liberec přehráli, což bylo zásadní pro celý zápas,“ uvedl Marek. „Šelmám vyšel tah se zařazením Kozubíkové, pomohla sestavě v kombinaci, úžasně zahrála Silvaová. Brnu se prostě dařilo vše, na co sáhlo,“ konstatoval Hroch.
Šelmy Brno – Liberec 3:0 (23, 18, 23)
Nejvíce bodů: Straková 18, Silvaová 17, Šmídová 9 – Jelínková 14, Pavlová a Pavlíková po 9. Stav série: 1:2.