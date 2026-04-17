Lvi Praha jsou popáté v řadě ve finále extraligy volejbalistů. Postup slavili na palubovce Jihostroje

Úřadující šampioni Lvi Praha jsou popáté v řadě ve finále play-off extraligy volejbalistů. Ve čtvrtém semifinále vyhráli v Českých Budějovicích 3:1 a stejným poměrem ovládli celou sérii. V boji o titul je čeká stejně jako loni Karlovarsko.
První finálový zápas je na programu v pátek na západě Čech, od 18:55 na programu ČT sport a ČT sport Plus. Jihostroj bude hrát o bronz s Libercem.
Volejbalisté Českých Budějovic vyhráli úvodní semifinálový zápas v Praze 3:1, ale další bod v sérii už nepřidali. „Byli jsme tři zápasy zbytečně zabrždění na servisu. Začali jsme chybovat a tým jako Praha chyby nedělá, takže pak prohrajete. Celou sérii jsme se trápili na příjmu,“ řekl kapitán Jihostroje Luboš Bartůněk televizní stanici Sporty TV.
Zápas ukončil úspěšným útokem David Kollátor, jenž byl s 22 body nejproduktivnějším hráčem zápasu.
Semifinále play-off volejbalové extraligy mužů – 4. zápas:
České Budějovice – Lvi Praha 1:3 (-13, -22, 18, -20)
Nejvíce bodů: Calvo 15, Kaislasalo 14, Okolič 9 – Kollátor 22, Ihnát 17, Conde 14. Konečný stav série: 1:3.