Pětinásobné šampionky z Olomouce už si extraligu nezahrají, nahradí je České Budějovice

Byla tradičním extraligovým klubem, poslední mistrovský titul získala v roce 2019 a ještě loni byla stříbrná. Už na konci letošní extraligové sezony se ale objevily informace, že má tým vážné finanční problémy a jen těžko bude získávat licenci. Nyní je jasněji, Olomouc hrát v příštím ročníku ženské extraligy nebude. Nahradily ji vítězky první ligy České Budějovice, které prohrály baráž s Olympem.
K prvoligové špičce patřily Jihočešky dlouhodobě, poprvé se mohly do extraligy zařadit už v roce 2014, ale tehdy to odmítly, stejně jako několikrát potom. Naposledy se účasti vzdaly před dvěma lety po úspěšné baráži se Šternberkem.
„Extraliga, tedy profesionální soutěž, není jen o tom, že si ji sportovně vybojujete nebo zasloužíte. Na extraligu buď sportovně, organizačně a podmínkami máte, nebo nemáte,“ poznamenal na klubovém webu generální manažer Robert Mifka.
Před minulou sezonou ale nový prezident klubu František Adler veřejně vyhlásil, že českobudějovickým volejbalistkám extraligu umožní, pokud ji získají. To se nyní potvrdilo.
„Teď věříme, že jsme jako klub dál. V posledních sezonách jsme přenastavili sportovní koncepci ženské složky, sjednotili metodiku napříč klubem a začali lépe spolupracovat s ostatními kluby ve městě i kraji. Nejvyšší soutěž jako vrchol této pyramidy už nám dnes tedy dává smysl,“ konstatoval Mifka.
Na rozdíl od mužů, kteří dlouhodobě patří k české špičce a v minulé sezoně získali bronz, nebude ženský extraligový tým v první sezoně mezi elitou plně profesionální. „Chceme samozřejmě fungovat co nejprofesionálněji, ale zároveň budeme respektovat realitu některých hráček – roli matek, studentek nebo stávajících pracovních závazků,“ řekl manažer.
Chce, aby kostra týmu zůstala, ale pro konkurenceschopné působení v extralize potřebuje získat nějaké posily. Pro premiérovou sezonu bude hlavním cílem týmu záchrana. „Dlouhodobě bychom rádi vybudovali stabilní a udržitelný projekt, který bude dělat dobré jméno našemu klubu, městu i regionu,“ dodal Mifka.