O evropský titul bude hrát Polsko s Francií

Polští, nebo francouzští volejbalisté se stanou mistry Evropy. Obhájci titulu Poláci porazili Slovinsko hladce 3:0 na sety, olympijští vítězové z Paříže si poradili s překvapením šampionátu Finskem 3:1 na sety.
Poláci zvládli v obou úvodních setech lépe vyrovnané koncovky a získali je shodně 25:23. Ve třetí sadě Slovinci v začátku odskočili do vedení a vypracovali si až čtyřbodový náskok 11:7.
Uhájit ho ale nedokázali a od stavu 12:12 převzali kontrolu opět Poláci. Zápas už nepustili a sadu získali 25:18. Slovincům nepomohlo ani 20 bodů Nika Mujanoviče.
Stejně jako na předchozím šampionátu v roce 2023 je čeká boj o třetí místo. Medaili mohou získat po dvou stříbrech a jednom bronzu na čtvrtém ME v řadě.
Francouzští volejbalisté postoupili do finále evropského šampionátu poprvé od roku 2015, kdy také slavili dosud jediný kontinentální titul.
Proti Finům, kteří ve čtvrtfinále překvapivě vyřadili úřadující mistry světa Italy, začali dobře a úvodní set získali 25:17. Druhý byl naopak jednoznačnou záležitostí severského týmu.
Francouzi se však z prohry 18:25 dokázali oklepat a další dvě sady získali hladce 25:18 a 25:15. Tým táhli Mathis Henno s 21 body a Théo Faure, který si připsal jen o bod méně.