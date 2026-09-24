Finové šokovali Italy a zahrají si o medaile stejně jako Slovinci

Italští volejbalisté překvapivě vypadli ve čtvrtfinále mistrovství Evropy. Úřadující dvojnásobní světoví šampioni podlehli v Turíně Finsku 2:3 a neobhájí stříbrné medaile z roku 2023. Slovinci jsou v semifinále ME počtvrté za sebou poté, co Belgii porazili 3:1 na sety. Mají tak šanci prodloužit medailovou sérii po dvou stříbrech a jednom bronzu z předchozích tří šampionátů.
Finové, kteří dosud byli na evropském šampionátu nejlépe čtvrtí v roce 2007, se v pátek v Miláně střetnou s Francií. Druhou semifinálovou dvojici tvoří Slovinsko a Polsko, které obhajuje titul.
Italům se po vyhraném prvním setu nepovedlo ve druhé sadě využít dva setboly a prohráli ji 26:28. Další dějství ztratili jednoznačně 16:25, ale dokázali se oklepat a vynutili si tie-break. V něm po napínavém průběhu prohráli 13:15 a promarnili možnost bojovat o třetí evropské finále v řadě. Finům pomohl k nečekanému úspěchu 28 body Joonas Jokela.
Slovinci si s Polskem si zopakují semifinálový souboj z minulého kontinentálního šampionátu, na kterém slavili postup do finále jejich soupeři po výhře 3:1. Belgičanům, kteří v osmifinále vyřadili českou reprezentaci, nepomohlo ani 23 bodů univerzála Ferreho Reggerse. Nejproduktivnějším hráčem slovinského mužstva byl autor 18 bodů Rok Možič.