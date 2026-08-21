Nemůžeme se dočkat začátku. Cílem je postup ze skupiny, říká kapitánka volejbalistek Mlejnková

Pokud se na domácím ME podaří českým volejbalistkám postoupit ze skupiny, budou turnaj hodnotit jako úspěšný. Před začátkem šampionátu to řekla kapitánka týmu Michaela Mlejnková. Do mistrovství vstoupí Češky zápasem s Řeckem, jehož přímý přenos sledujte od 19:35 na ČT sport a ČT sport Plus.
Na posledním ME v roce 2023 vypadly české volejbalistky ve čtvrtfinále se Srbskem. To byl jejich nejlepší výsledek od roku 2011. Srbky pak získaly stříbro a letos budou favoritkami základní skupiny B, která se odehraje v Brně.
Domácí volejbalistky jsou podle pozice ve světovém žebříčku druhým nejvýše postaveným týmem této skupiny, v níž hrají ještě Ukrajina, Bulharsko, Řecko a Rakousko. „Všechny ty týmy jsou kvalitní, je to úplně jiná soutěž. Člověk se fakt musí soustředit na zápas v daný den,“ poznamenala Mlejnková. „Samozřejmě cílem je postup ze skupiny a uvidíme, v jakém pořadí se umístíme ve skupině a na koho pak půjdeme. Chceme vyhrát každý zápas. Nebude to jednoduché, protože ta skupina není jednoduchá, ale to není nikdy,“ doplnila.
Když byl evropský šampionát v Brně v roce 1997 naposledy, získaly domácí volejbalistky bronz. „Určitě by to bylo krásné, ale asi zůstaneme pevně nohama na zemi. Ale člověk neví, kam nás to dovede, jaký los nám pak přidělí. Může se stát cokoliv,“ řekla Mlejnková.
V pavilonu P brněnského Výstaviště, kde vyrostla volejbalová hala, Češky trénují od pondělka. Už vyhlížejí vstup do turnaje. „Jsme hodně natěšené, v týmu to jde cítit. Nemůžeme se už dočkat toho zápasu,“ řekla Mlejnková před duelem s Řeckem.
S řeckým volejbalem má zkušenosti z působení v Olympiakosu Pireus, kam se v příští sezoně vrátí. „Každý soupeř je těžký, nesmíme nikoho podcenit. Ale věřím, že když budeme hlavami tam, kde máme, a budeme předvádět to, co jsme předváděly vždycky, tak to určitě bude s pozitivním výsledkem. Nebude to jednoduché, první zápas, pátek, přijde se na nás určitě podívat hodně lidí, ale věřím tomu, že to dopadne dobře,“ uvedla.
Další skupiny ME se hrají v Baku, Göteborgu a Istanbulu. V Brně se vedle základní skupiny uskuteční čtyři osmifinále a dvě čtvrtfinále. Turnaj vyvrcholí v Istanbulu, finále a zápas o bronz jsou naplánované na neděli 6. září.
Program českých zápasů na ČT sport
Program českých zápasů na ČT sport
Pátek 21. srpna, 19:35: Česko – Řecko
Sobota 22. srpna, 18:35: Rakousko – Česko
Neděle 23. srpna, 18:45: Česko – Srbsko
Úterý 25. srpna, 18:50: Česko – Ukrajina
Čtvrtek 27. srpna, 18:55: Česko – Bulharsko