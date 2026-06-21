České volejbalistky na závěr Ligy národů v Manile zdolaly Dominikánskou republiku 3:2 na sety. Zápas na Filipínách otočily z 0:2, odvrátily dva mečboly.
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Athanasopulos získal angažmá v USA, povede Nebrasku
Trenér českých volejbalistek Jannis Athanasopulos povede Nebrasku v americké profesionální soutěži LOVB. U národního týmu řecký kouč zůstane, vede ho sedmým rokem. Klubové a reprezentační angažmá kombinuje dlouhodobě, posledních pět let trénoval budapešťský klub Vasas Óbuda.
Sedmačtyřicetiletý Athanasopulos od roku 2021 dovedl tento maďarský celek k pěti extraligovým titulům a čtyřem triumfům v domácím poháru. V roce 2025 byly volejbalistky Vasas třetí v Poháru CEV. Před tím Athanasopulos trénoval v letech 2017 až 2021 Stuttgart, s nímž slavil bundesligový titul v roce 2019 a dvě druhá místa.
Nyní dostal nabídku ze zámoří. „Znělo mi to jako výzva, protože je to něco nového. Je to něco, co roste. A když znáte mou minulost, tak vždy beru to, co se rozvíjí. Tato liga existuje dva roky a tohle bude třetí, takže se na to těším. Myslím, že profesionální volejbal v USA, obzvlášť v Nebrasce, je něco, co může hodně růst. Nebraska je mekka volejbalu, každý tam žije tímto sportem, je to první sport v tomhle státě,“ uvedl pro ČTK.
Než se v říjnu ujme zámořského klubu, čeká Athanasopulose spousta práce u české reprezentace. Nyní je s týmem na druhém turnaji Ligy národů na Filipínách, třetí ho čeká od 8. července v Bělehradě. Na přelomu srpna a září budou hrát české volejbalistky mistrovství Evropy a v základní skupině a případně v úvodních kolech play-off se představí domácím fanouškům v Brně.
Herní přípravu s novými svěřenkyněmi v Nebrasce Athanasopulos zahájí na přelomu října a listopadu, zámořská LOVB vrcholí na konci dubna. Stejně jako dosud si řecký kouč plánuje udržovat přehled o evropských ligových soutěžích, které bude intenzivně sledovat na dálku.