Lvi porazili českobudějovické volejbalisty 3:0 a jsou krok od finále

Do finále extraligy volejbalistů mají po třetím zápase blíž obhájci titulu Lvi Praha. Na druhý pokus v sérii s Českými Budějovicemi uhájili domácí UNYP Arenu, a to jasným vítězstvím 3:0. Jihočechy od začátku drželi pod tlakem servisem, zaznamenali osm es a v pátek v jejich domácím prostředí mohou slavit pátým rokem v řadě postup do finále. V něm už na soupeře čeká Karlovarsko.
Zatímco Západočeši zdolali Liberec 3:0 na zápasy, série Lvů s Jihostrojem byla do dneška vyrovnaná 1:1, poté co překvapivě oba týmy prohrály doma (1:3). Dnes ale dominovali Pražané. „Byl to výborný týmový výkon. Obrovsky jsme táhli za jeden provaz,“ pochvaloval si v rozhovoru pro Českou televizi nahrávač Jakub Janouch, jenž převzal cenu pro nejužitečnějšího hráče třetího semifinále.
Lvi jen v prvním setu měli čtyři přímé body z podání a jedním ho také zakončil argentinský univerzál Manuel Balagué. Jihočeši se trápili na přihrávce a tím i v útoku. Změna nepřišla ani ve druhé sadě, proto trenér Zdeněk Šmejkal začal míchat sestavou: nejprve stáhl ze hřiště Tomáše Brichtu, pak i nahrávače Luboše Bartůňka a za stavu 18:11 měl vyčerpaných všech šest střídání.
Volejbalová extraliga mužů:
Volejbalová extraliga mužů:
Semifinále play-off – 3. zápas:
Lvi Praha – České Budějovice 3:0 (19, 16, 19)
Nejvíce bodů: Ihnát a Kollátor po 12, Conde 11 – Brichta 13, Leština 8, Okolič 6. Stav série: 2:1.
O 7. místo – úvodní zápas:
Příbram – Kladno 1:3 (-22, 17, -21, -16)
Nejvíce bodů: Michelau 22, González 16, Vítámvás 11 – Nejman 20, J. Svoboda 15, Gottesman 14.
Úřadující mistři nepolevovali a proměnili první mečbol. Zápas vyhráli 25:19, 25:16 a 25:19. „Víc nás bolí domácí porážka. Praha dnes hrála výborně, předčila nás ve všech činnostech. Ale my jí to usnadnili. Nezbývá než se oklepat,“ řekl trenér Šmejkal. Aby jeho svěřenci mohli pomýšlet na 12. český titul, potřebují zvládnout páteční domácí duel a vrátit sérii příští pondělí do Prahy.