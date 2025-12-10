Skvěle zvládli úvodní zápasy 1. kola evropských pohárů volejbalisté Karlovarska a Liberce. Karlovarsko v Poháru CEV porazilo Athény na jejich palubovce 3:1 na sety, Liberec ve Vyzývacím poháru zvítězil 3:0 na sety v Lausanne. Favorizované celky čekaly české týmy v Itálii. Tam podlehly České Budějovice Piacenze 1:3 v Poháru CEV a Lvi Praha v Lize mistrů uhráli také jen set proti obhájci trofeje Perugii.
Volejbalisté Karlovarska a Liberce v Evropě vyhráli, Budějovice a Lvi padli
Karlovarsko s týmem Milon Athény, který je lídrem nejvyšší řecké soutěže, prohrálo první set 22:15. Pak ale převzalo kontrolu nad utkáním a další dvě sady ovládlo 25:22 a 25:17. Čtvrtý set trval 50 minut. V dramatické koncovce Západočeši odvrátili tři setboly a sami proměnili druhý mečbol na konečných 29:27. Za vítězstvím je táhl zejména univerzál Renars Jansons, jenž zaznamenal 18 bodů.
Liberecká Dukla ve Švýcarsku připustila vyrovnanější průběh jen v prvním setu, kdy domácí Lausanne uhrálo 21 bodů. Další dvě sady Severočeši vyhráli 25:17 a 25:16. Jejich nejproduktivnějším hráčem byl se třinácti body blokař Štěpán Svoboda, který proměnil v bod deset ze svých třinácti útoků.
Českobudějovický Jihostroj, který v extraligové sezoně vyhrál všech deset zápasů, proti Piacenze získal první set 26:24. Pak ale italský favorit, který pro tento zápas zvolil jako náhradní dějiště Cagliari, přitvrdil servis a hned další set získal vyhrál 25:14. Další komplikace už Piacenza nepřipustila a po sadách 25:19 a 25:13 zápas ukončila.
Lvi zaskočili favorita jen v prvním setu
Čeští šampioni Lvi Praha v Itálii sice překvapivě získali první set 26:24, ale další sady prohráli dvakrát 18:25 a 19:25. Nejproduktivnějším hráčem utkání byl s 20 body univerzál Pražanů David Kollátor. V domácím velkoklubu se na palubovku jako střídající hráč dostal i český smečař Donovan Džavoronok, který si připsal sedm bodů.
V prvním setu Lvi prohrávali 9:15, ale postupně ztrátu stahovali a po výborné pasáži smečaře Jiřího Bendy v útoku i na bloku se v koncovce dostali do dvoubodového vedení. Druhý setbol pak proměnili.
Vzápětí ale nezachytili nástup do druhého setu, kdy rychle prohrávali 0:4. Manko znovu stáhli, ale domácí pod taktovkou hvězdného nahrávače Simonea Gianelliho rychle odskočili až do osmibodového vedení a převzali kontrolu nad zápasem. Dařilo se jim na servisu i v obraně. V pražském týmu se vedle Kollátora pravidelně v útoku prosazoval jen Benda, který se zastavil na 18 bodech.
Třetí sada měla obdobný průběh. V jejím závěru trenér Lvů Juan Manuel Barrial poslal do hry místo kapitána Jakuba Janoucha druhého nahrávače Serhije Jevstratova, jenž pak zůstal na kurtu i ve čtvrtém setu. Podobně na tom byl v dresu Perugie Džavoronok, jenž po krátké epizodě z první sady znovu střídal v závěru třetího dějství a následně byl v základní sestavě italského týmu pro čtvrtý set. Za svůj omezený čas na kurtu proměnil v bod sedm z osmi nahrávek, které dostal.
Pražané trápili Perugii necelé dvě hodiny. Zápas ukončil Kollátorův zkažený servis. Z Itálie ale volejbalisté pražského klubu mohli odjíždět se vztyčenou hlavou. „Myslím, že to byl velmi dobrý zápas. Byli jsme celou dobu v zápase. Nakonec byla jejich individuální kvalita o něco vyšší než naše,“ uvedl v nahrávce pro média trenér Lvů Juan Manuel Barrial.
Podle libera Milana Moníka hrál v úvodu duelu roli moment překvapení. „Myslím si, že Perugia trošku nevěděla, co od nás čekat. První set nás trošku podcenila, ačkoliv jsme hráli výborně. Ale pak ukázali svoji sílu, nekazili tolik servis a zkrátka si nás ubránili. To rozhodlo,“ řekl jeden z lídrů české reprezentace, která na zářijovém MS překvapila čtvrtým místem.
Líbila se mu atmosféra v hale, kam dorazily zhruba tři tisícovky fanoušků. „Řekli jsme si, že si ten zápas chceme užít, a to si myslím, že se splnilo. Jeli jsme na risk, urvali jsme jeden set v Perugii, takže pro nás určitě dobrý krok kupředu v téhle sezoně,“ dodal.
Ve skupině C se Lvi utkají ještě s Berlínem a Las Palmas. Pět vítězů základních skupin postoupí přímo do čtvrtfinále, týmy z druhých míst a nejlepší celek z třetí příčky absolvují předkolo play-off. Lvi Praha hráli volejbalovou Ligu mistrů naposledy před dvěma lety, tehdy dokázali ze základní skupiny postoupit.
Výsledky evropských pohárů volejbalistů:
Liga mistrů – 1. kolo:
Skupina C:
Perugia – Lvi Praha 3:1 (-24, 18, 18, 19)
Rozhodčí: Glod (Pol.), Guillet (Fr.). Čas: 112 min. Diváci: 3083.
Nejvíce bodů Perugie: Semeniuk 18, Cvanciger 12, Crosato 10.
Sestava a body Lvů Praha: Janouch, Conde 6, Nikačevič 8, Kollátor 20, Benda 18, Crer 6, libero Moník – Suda, Jevstratov 1, Balagué 3, Ihnát. Trenér: Barrial.
Pohár CEV – úvodní utkání 1. kola:
Piacenza – České Budějovice 3:1 (-24, 14, 19, 13)
Nejvíce bodů: Bovolenta 18, Bergmann a Gutiérrez po 15 – Brichta a Okolič po 11, Franck 7.
Milon Athény – Karlovarsko 1:3 (22, -22, -17, -27)
Nejvíce bodů: Agamez 15, Schouten 13, Nanopulos 11 – Jansons 18, Šestan 16, Klimeš a Špulák po 11.
Vyzývací pohár – úvodní utkání 1. kola:
Lausanne – Dukla Liberec 0:3 (-21, -17, -16)
Nejvíce bodů: Ketrzynski 11, Ezeonu 9 – Š. Svoboda 13, Wiese a M. Kriško po 8.