Vyhráli všech posledních jednadvacet soutěžních zápasů. Naposledy volejbalisté Karlovarska vyřadili v osmifinále Poháru CEV Olympiakos Pireus. Po výhře 3:1 v Řecku zvítězili v domácí odvetě 3:2 a dostali se do play-off, kde budou bojovat o postup do čtvrtfinále. Jejich dalším soupeřem bude buď belgický Maaseik, nebo turecká Alanya.
Jízda Karlovarska pokračuje, vyřadilo Olympiakos
Karlovarsku stačilo k postupu získat dva sety. Domácí zápas ale Západočeši nezahájili dobře, když prohráli první sadu 17:25. Druhou však získali 25:21 a už ve třetím setu měli blízko k tomu, aby si zajistili účast v další fázi. V koncovce ale pokazili několik servisů, Olympiakos vyhrál 26:24 a znovu se dostal do vedení.
To ale bylo ze strany hostujícího týmu vše. Čtvrtý set vyhráli volejbalisté Karlovarska 25:17 a na palubovce společně oslavili postup. Pak obměněné sestavy za rozhodnutého stavu nastoupily k tie-breaku, který domácí vyhráli 15:9. Jejich nejproduktivnějším hráčem byl s 19 body smečař Victor Rodríguez.
Cenu pro nejužitečnějšího hráče utkání získal blokař Petr Špulák, který zapsal 15 bodů včetně čtyř es. „Jsem za postup neskutečně rád. Byly to těžké čtyři sety, bylo to ze strany na stranu, ale vybojovali jsme to,“ řekl Sporty TV.
V další fázi Poháru CEV, což je druhá nejkvalitnější evropská pohárová soutěž, bude Karlovarsko bojovat o čtvrtfinále, kdy se k soutěži připojí čtveřice třetích týmů ze základních skupin Ligy mistrů.
Cesta pohárovou Evropou však skončila pro Duklu Liberec. V odvetě osmifinále Vyzývacího poháru se Slovanem Bratislava Severočeši prohráli 1:3, ačkoliv vyhráli první set. Po venkovní porážce 2:3 to tak znamenalo jejich vyřazení.