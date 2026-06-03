Holky hrály neuvěřitelně, bojovaly o každý míč, hodnotil trenér Athanasopulos zápas s Čínou

Překvapivé vítězství hned na úvod Ligy národů zaznamenaly české volejbalistky v Nankingu, když porazily 3:0 na sety favorizovanou domácí Čínu. Trenér Jannis Athanasopulos řekl, že to považoval před zápasem za nemožné, a chválil výkon svěřenkyň. Blokařka Ela Koulisiani označila triumf jako sen a obrovský úspěch. Další zápas čeká české reprezentantky ve čtvrtek proti Polsku, přímý přenos sledujte na ČT sport a ČT sport Plus.
„Kdybyste mi před zápasem řekli, že to dopadne takto, řekl bych vám, že porazit Čínu v Číně 3:0 je nemožné. Ale holky to dokázaly. Hrály neuvěřitelně, bojovaly o každý míč. Ve všech setech jsme ztráceli o dva až tři body, ale pokaždé jsme se dotáhli, bojovali jsme jako tým, servírovali jsme podle plánu agresivně, a právě to rozhodlo,“ hodnotil Athanasopulos, jenž převzal českou reprezentaci před sedmi lety.
Výhry nad čínským celkem, i když omlazeným, si hodně cenil. V Nankingu na úvod sezony s druhým vrcholem na domácím mistrovství Evropy v Brně vybojovaly Češky dva sety 25:20 a třetí 26:24.
„I po druhém vyhraném setu byly hráčky velice koncentrované. Řekl jsem jim, že soupeřky pravděpodobně něco změní. A Číňanky poslaly svou kapitánku na pozici univerzálky a univerzálku na post smečařky. Chvíli nám trvalo se na to adaptovat, ale nakonec jsme to zvládli, hráli jsme skvěle a můžeme slavit,“ řekl sedmačtyřicetiletý Řek.
Slavit však jen chvíli, protože maraton 12 zápasů během pěti týdnů, navíc v Číně, na Filipínách a v Srbsku, teprve začal.
„Zítra je nový den, na který musíme být připravení. Tento turnaj je velmi agresivní a žádný zápas není jednoduchý. Je to opravdu nejvyšší level, a jakmile ztratíte koncentraci na dvě tři minuty, ztratíte celý set. Každý bod je důležitý,“ připomněl.
Ligu národů hraje 18 účastníků, osm se probojuje do play-off. Poslední celek spadne. Loni české volejbalistky při premiéře pět utkání vyhrály a obsadily 11. příčku. Volejbalovou velmoc porazily poprvé v historii.
Nadšené byly i hráčky včetně blokařky Ely Koulisiani. „Je to trochu jako sen a jde o obrovský úspěch, za kterým je týmová práce. Dokázaly jsme je zatlačit servisem a připravily se na ně lépe v obraně. Ubránily jsme jejich klíčové hráčky a hrály jsme velmi trpělivě a čekaly na svou šanci,“ řekla s tím, že má husí kůži.
„Máme sice těžší los než vloni, ale toto vítězství je velká motivace. Každopádně se od zítřka musíme zase soustředit na další zápasy, protože nás nečeká nic lehkého. Dnes jsme hrály skvěle, ale v dalších zápasech se můžeme trápit a musíme z toho najít cestu ven. Je to náročný turnaj,“ dodala.