České volejbalistky překvapily na úvod Ligy národů Čínu, vyhrály ve třech setech

Nečekaným triumfem odstartovaly české volejbalistky Ligu národů, porazily 3:0 domácí Čínu. Aktuálně šestý tým světového žebříčku zdolaly poprvé. V Nankingu svěřenkyně řeckého kouče Jannise Athanasopulose dominovaly po setech 25:20, 25:20 a 26:24.
České hráčky zdobila po celý zápas trpělivá hra s minimem chyb. V útoku se prosazovaly zejména kapitánka Michaela Mlejnková, jež se zastavila na 18 bodech, a univerzálka Monika Brancuská se 17 body. V obraně zase zářila na pozici libera Daniela Digrinová, jež zastínila tradičně skvělou defenzivu čínského týmu. Ten do Ligy národů letos vyslal mladou sestavu, který se nevyvarovala občasných nevynucených chyb.
V tradiční sestavě z loňské úspěšné premiéry ve VNL chyběla zraněná nahrávačka Kateřina Valková, roli jedničky převzala Květa Grabovská. V prvním i druhém setu Češky dotáhly až tříbodovou ztrátu a od střední pasáže měly průběh ve své moci. V závěrečné sadě Číňanky držely krok až do koncovky, ale při druhém mečbolu českého týmu skončil jejich útok v autu.
„Upřímně nemám moc slov. Nevím, co se stalo, pořád to zpracovávám a budeme si to hodně dlouho pamatovat. Zápas byl úžasný,“ řekla Mlejnková. „My jsme do něj šly s tím, že nemáme co ztratit, ony byly favoritky. My jsme hrály, hrály, až to bylo 3:0...,“ radovala se.
Po generálce na Ligu národů, v níž podlehly už v Číně domácímu výběru 1:4, reprezentantky věděly, že musí být agresivní na servisu. A povedlo se.
„V přáteláku měly dobře přihráno, ale dnes jsme tlačily, ony nemohly používat blokařky, tím jsme si pomohly hodně. Ale můžeme být šťastné dvě hodiny, jak říká náš trenér. Zítra máme zápas s Polskem. Ušetřily jsme možná hodně sil, může se nám to hodit,“ dodala Mlejnková.
Na úvodním ze tří turnajů základní části VNL nastoupí Češky ještě ve čtvrtek proti Polkám, v pátek proti Belgii a v neděli je čeká Thajsko.
Poté se přesunou na Filipíny a do Bělehradu. Každý z 18 účastníků odehraje 12 zápasů, osm nejlepších postoupí do čtvrtfinále. Před rokem česká reprezentace obsadila 11. příčku.
Liga národů volejbalistek v Nankingu (Čína)
Liga národů volejbalistek v Nankingu (Čína)
Čína – Česko 0:3 (-20, -20, -24)
Rozhodčí: Puecher (It.), Firúzi (Írán). Diváci: 2654.
Sestava a body Česka: Grabovská, Grozer 10, Koulisiani 4, Brancuská 17, Mlejnková 18, Jehlářová 8, libero Digrinová – Šmídová, Orvošová 3, Rejmanová, Kneiflová. Trenér: Athanasopulos.
Nejvíce bodů Číny: Tchang Sin 18, Wang Ao-čchien 10, Tung Jü-chan 9.