Volejbal

Francouzi oplatili Rumunům porážku ze skupiny, v semifinále jsou i obhájci titulu Poláci


22. 9. 2026Aktualizovánopřed 1 hhodinou|Zdroj: ČTK
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Francouzští olympijští šampioni jsou v semifinále ME
Zdroj: ČT sport

Úřadující olympijští vítězové z Francie jsou prvními semifinalisty volejbalového mistrovství Evropy. Ve čtvrtfinále v Sofii porazili Rumunsko hladce 3:0. Polští volejbalisté porazili stejným výsledkem Německo a dál mohou pomýšlet na úspěšnou obhajobu titulu.

Francouzi zopakují semifinálovou účast z loňska a dál živí naději na první medaili z ME od zisku titulu v roce 2015. Od té doby byli nejlépe dvakrát čtvrtí, naposledy na minulém šampionátu před dvěma lety.

Olympijští vítězové z Paříže 2024 i z předchozích her v Tokiu 2021 porazili Rumuny 25:16, 25:19 a 25:19 a oplatili soupeři porážku z posledního hracího dne v základní skupině v Kluži, kde po nevyužitých mečbolech prohráli 2:3.

Přesto Francouzi do play-off postoupili z prvního místa v tabulce a v osmifinále vyřadili bez ztráty setu Portugalsko. Jejich dalším soupeřem bude v pátek v Miláně vítěz souboje mezi domácí Itálií a Finskem.

Poláci procházejí turnajem obdobně. Skupinu vyhráli navzdory závěrečné porážce 2:3 od Bulharska a na úvod vyřazovací fáze zdolali 3:0 Lotyšsko.

S Němci si poradili 25:23, 25:17 a 25:17 a budou čekat, zda se v semifinále utkají s osmifinálovými přemožiteli českého týmu Belgičany, nebo s obhájci bronzu Slovinci.

Poláci, kteří na turnaji startují jako aktuální světové jedničky, prošli do semifinále na čtvrtém ME za sebou. Než získali v roce 2023 druhý titul v historii, obsadili na předchozích dvou šampionátech dvakrát třetí místo.

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