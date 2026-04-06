Šelmy prošly přes Frýdek-Místek do finále a budou hrát o volejbalový double

Šelmy Brno si po roční přestávce opět zahrají o volejbalový titul. Sérii s Frýdkem-Místkem ukončily největší favoritky v nejkratším možném termínu již ve třetím zápase vítězstvím 3:0 a budou chtít po Českém poháru získat domácí double. Ve druhé dvojici mají blíž do finále liberecké hráčky, které zdolaly doma Lvice 3:0 a za stavu 2:1 mohou sérii ukončit v pátek v Praze.
Šelmy si i v play-off udržely extraligovou neporazitelnost trvající od října. Ve třech duelech s Frýdkem-Místkem ztratily jediný set.
Senzační přemožitelky mistrovského Prostějova v Brně čelily zkušeným soupeřkám bez nemocného libera Denisy Dedek a na výkonu celého týmu to bylo znát.
„Hodinu před odjezdem jsme se dozvěděli, že libero onemocnělo, tak bojujeme, jak se dá,“ posteskla si frýdecká trenérka Alexandra Dedková v rozhovoru pro Sporty TV.
„Nezlepšujeme si pozice a z toho pramení hodně chyb,“ dodala. Šelmy po setech 25:21, 25:12 a 25:12 bezpečně slavily postup.
Podle nahrávačky Šelem Pavly Šmídové, jež po mistrovské sezoně 2024/25 vyhrála anketu o českou volejbalistku roku, došly soupeřkám po čtvrtfinále síly. „Tam hrály úžasný volejbal. Teď to bylo o našem výkonu, my hrály v pohodě a utáhly to v klidu,“ řekla.
Na finále by brněnské hráčky měly opustit svou halu v Kounicově ulici a hostit zápasy v hale Rondo s kapacitou přes 7000 diváků. „Bude to svátek pro Brno, taková příprava na mistrovství Evropy,“ připomněla.
Ve druhé sérii Liberce se Lvicemi i do třetice skončil zápas výhrou domácího týmu 3:0. Dukla zvládla dramatickou koncovku druhé sady 26:24, ve zbývajících měla výrazně navrch. I díky deseti esům a 17 bodům smečařky Lucie Šulcové.