Jedna z nejvýraznějších postav českého vodního slalomu končí. Vodní slalomářka Gabriela Satková ve 24 letech ukončila sportovní kariéru. Čtyřnásobná medailistka z velkých akcí se chce věnovat jiným aktivitám.
Gabriela Satková ukončila ve 24 letech kariéru. Není to impulzivní rozhodnutí, řekla
Satková se prosazovala především na kánoi. V kategorii C1 je mistryní Evropy z Prahy 2020, pak získala stříbro na ME 2024 a bronz na MS 2021. Loni byla na evropském šampionátu druhá na kajaku, kterému se věnovala doplňkově. Jako kanoistka startovala před dvěma lety na OH v Paříži, kde po nejrychlejších časech v kvalifikaci i semifinále skončila ve finále sedmá.
Další úspěchy ve vodním slalomu už nepřidá, svět profesionálního sportu se rozhodla opustit. „Nebylo to impulzivní rozhodnutí. Spíš tiché dozrávání. Vodní slalom mi dal strašně moc, ale v poslední době jsem si čím dál víc uvědomovala, že mě lákají i jiné věci a výzvy mimo závodní trať,“ uvedla.
Odchází s pocitem, že sportovní kapitolu svého života uzavřela ve správnou chvíli. „Mám energii, chuť a zvědavost zkusit něco nového. Sport mě naučil disciplíně, pracovitosti i tomu, že věci mají svůj čas. Já teď cítím, že se ten můj závodní čas naplnil,“ doplnila Gabriela Satková.
Svou budoucnost nechává otevřenou. Od vody úplně neodejde. „Vodní slalom pro mě vždycky zůstane důležitou součástí. Jen už nebude tím hlavním, kolem čeho se všechno točí,“ dodala.
Osobní kouč Satkové Ondřej Cvikl si cení toho, že mohl být u posunu své svěřenkyně do absolutní světové špičky. „Gabča má za sebou skvělou kariéru a jsem moc rád, že jsem s ní mohl strávil poslední čtyři sezony a prožít s ní plno úspěchů, kterých za tu dobu dosáhla. Samozřejmě se může zdát, že skončila brzy, ale tím, že začala sbírat velké úspěchy už v juniorských letech, odžila si toho u vody strašně moc,“ uvedl.
Reprezentačnímu šéftrenérovi Jiřímu Prskavcovi staršímu bude mladší sestra další reprezentantky Martiny Satkové v týmu chybět. „I když mě to velmi mrzí, její rozhodnutí lidsky chápu a přeju jí mnoho štěstí a spokojenosti v dalším životě. Věřím, že u vody zažila spousty hezkých chvil a bude na ně ráda vzpomínat. Jednou třeba k vodnímu slalomu přivede své děti a tím se k nám zase vrátí,“ řekl.