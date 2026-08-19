Vodní slalom

Prezident Pavel přijal na Hradě Choupenitche a úspěšné vodní slalomáře


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK

Prezident Petr Pavel přijal na Pražském hradě světové šampiony. Od šermíře Alexandera Choupenitche dostal fleret. Vodní slalomáři, které vedle mistrů světa Terezy Kneblové, Jakuba Krejčího a Víta Přindiše zastupovali i další medailisté, mu věnovali pádlo.

Prezident je vedle sportovních výkonů ocenil i za jejich chování. „Jsem moc rád, že jste inspirací pro děti, aby se děti věnovaly sportu, aby hrály fair play, aby dodržovaly pravidla. A aby se možná zaměřovaly na sporty, které nejsou na první pohled těmi prémiovými, ale ve kterých Česká republika dosahuje opravdu velmi vysokých úspěchů,“ řekl v úvodním projevu.

S pozorností pro hlavu státu přišel jako první Choupenitch, jenž dorazil na Hrad i se svým týmem. „Říkali jsme si, že bychom vám rádi předali takový malý dárek. Třeba by se vám to hodilo v kampani na příští prezidentské volby nebo třeba na chalupě,“ prohlásil s úsměvem dvaatřicetiletý šermíř.

Pak Pavla učil, jak se fleret drží, a slíbil mu, že mu to později třeba připomene. „Ono je to držení dost komplikované a pro člověka, co to nikdy takhle nedržel, nebo jen párkrát, tak je vždycky dobré to připomenout. Ale přinejhorším se to dá chytit jakkoliv a švihnout tím někoho po hlavě, kdyby bylo potřeba,“ vysvětlil Choupenitch.

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Prezident dostal od šampionů v šermu a vodním slalomu fleret a pádlo
Zdroj: ČT sport

To už měl za sebou i neformální rozhovor s prezidentem, při němž ho pozval na společný trénink. „On už má jednu zbraň od Jirky Berana, vlastně kord, ode mě má fleret. Tak ještě dostane šavli a bude to mít kompletní. Je to velký sportovec a myslím si, že šerm si někdy určitě vyzkouší,“ dodal aktuálně nejlepší fleretista světa.

Za vodní slalomáře v oficiální části programu hovořil reprezentační šéftrenér Jiří Prskavec, jenž předal Pavlovi kanoistické pádlo s českou vlajkou. To může prezident využít například na Krumlovském vodáckém maratonu, kterého se pravidelně účastní.

„Já doufám, že pan prezident pádlo využije co nejdřív, že se mu s ním bude jezdit co nejlíp, aby se mohl posouvat v tom sportu,“ doplnil pak kajakářský šampion Krejčí.

Ten si stejně jako všichni ostatní pozvání na Hrad velmi vážil. Mimořádným zážitkem byla dnešní audience i pro Kneblovou, která na MS v Oklahomě ovládla závod kanoistek.

„Jsem strašně vděčná za tuhle možnost, protože tohle se nestává každý den, a jsem z toho strašně nadšená. Je to fakt hrozná pocta tady být a vidět všechno tohle naživo. Budu na to vzpomínat, je to fakt zážitek,“ svěřila se.

Nedávný mistr světa v kayakcrossu Přindiš si s prezidentem povídal o společném výběhu, který s ním loni absolvoval.

„Říkal jsem mu, aby to dělal pravidelně, protože mně to pomohlo, nakoplo mě to do tréninku a letos tady stojím ne jako běžec, ale jako mistr světa. Takže jsem strašně moc rád. Tak jsme si to s nadsázkou zhodnotili, že to bylo velice prospěšné,“ dodal.

Prezident Petr Pavel přijímá úspěšné sportovce na Pražském hradě pravidelně. Nedávno pozval obě české finalistky tenisového Wimbledonu Lindu Noskovou a Karolínu Muchovou.

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