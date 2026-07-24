Probudily jste v nás to správné vlastenectví, poděkoval prezident tenistkám

Prezident Petr Pavel dnes poděkoval na Hradě letošním českým vítězkám a finalistkám tenisového turnaje ve Wimbledonu za to, že v národě znovu načas probudily to správné vlastenectví. Přivítal je ve wimbledonské kšiltovce, kterou potajmu předem dostal od jednoho z trenérů vítězky ženské dvouhry Lindy Noskové.
„Chci vám moc poděkovat za to, že jste zase na chvíli probudily takové to správné české naganské vlastenectví. To nám sice nikdy nevydrží dlouho, ale vždycky dá národ dohromady,“ uvedl Pavel.
Kromě skvělé reprezentace si uznání podle hlavy státu zasloužilo i „úžasné“ sportovní chování tenistek. „I tam jsme ukázali, že se nemáme za co stydět. Moc si toho cením,“ řekl Pavel.
Podle něj finálový úspěch českých tenistek všechny potěšil a přiměl sledovat závěrečné zápasy i ty, kteří je běžně nesledují. Poděkování si zasloužily i týmy tenistek, dodal.
Nosková a její soupeřka z wimbledonského finále Karolína Muchová přinesly na Hrad své trofeje. Muchová přiznala, že talíř za druhé místo z etuje vytáhla od finále poprvé.
Naopak Nosková naznačila, že nejcennější trofej až na pár volných dní, které měla, ještě neschovala. „Mně přijde, že jsem ho ještě nezandala. Že kamkoli, kam jdu, tak tam jde talíř skoro se mnou,“ řekla.
Oslavy triumfu označila Nosková za náročné období, na které není lehké se připravit psychicky i fyzicky. „Bylo to hodně náročné. Na tohle nejsem zvyklá,“ uvedla.
„Vzalo mi to hodně energie. Bylo to rozhodně těžší než na kurtu, ale jsem ráda, že to mám všechno za sebou a myslím, že to bylo krásné,“ dodala. Ambivalentní pocity má z toho, že se letos neúčastní turnaje Prague Open na Štvanici.
Nosková uvedla, že s Muchovou se od wimbledonského finále viděly poprvé a na jejich vztahu se nic nezměnilo. „Nic se nemění, samozřejmě, Kája je skvělá holka,“ řekla. „Jakž takž, přežily jsme to,“ komentovala s úsměvem Muchová první setkání po finále s Noskovou.
Setkání s prezidentem označila Muchová za příjemné. „Je strašně fajn a milý,“ řekla. Po plánovaném lékařském zákroku nyní čeká Muchovou několikatýdenní rehabilitace, chtěla by ale stihnout další grandslam – US Open.
Wimbledonskou kšiltovku pro prezidenta Nosková podle svých slov na přání trenéra Lukáše Dlouhého podepsala i s iniciálami PP, aniž by prý věděla, komu je určena.
Došlo jí to až v okamžiku, kdy prezident přišel tenistky přivítat. S Pavlem by si podle svých slov šla zahrát tenis, pokud by projevil zájem. „To je otázka na někdy jindy,“ dodala na dotaz, zda by hlavu státu nechala vyhrát.
Kromě Noskové a Muchové byly na Hradě přítomny i vítězka deblového turnaje legend Lucie Šafářová a její soupeřka Barbora Strýcová.
Chyběly pouze vítězky juniorské čtyřhry Jana Kovačková a Kateřina Zajíčková, první kvůli probíhajícímu turnaji v Praze a druhá kvůli pobytu v zahraničí.
Wimbledon je nejstarší tenisový turnaj na světě, hraje se od roku 1877. Nejvyšší počet osmi titulů v mužské dvouhře získal Švýcar Roger Federer, o jeden více v ženské dvouhře pak Čechoameričanka Martina Navrátilová.
Z českých tenistek na ni navázaly Jana Novotná (1998), Petra Kvitová (2011 a 2014), Markéta Vondroušová (2023), Barbora Krejčíková (2024) a letos Nosková.