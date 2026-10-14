Vodní slalom

Mistrovské úspěchy přinesly Krejčímu cenu pro kanoistu roku


před 3 hhodinami|Zdroj: ČTK, ČT sport
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Kanoistou roku je poprvé Jakub Krejčí
Zdroj: ČT sport

Kanoistou roku se stal kajakář Jakub Krejčí. Letošní mistr světa i Evropy ve vodním slalomu předčil šampiona v rychlostní kanoistice Martina Fuksu, který neobhájil loňský triumf.

Česká kanoistika měla veleúspěšný rok. Čtyřiadvacetiletý Krejčí mezi kajakáři ovládl evropský i světový šampionát, pravidelně se umisťoval mezi nejlepšími i v závodech Světového poháru. K tomu přidal na mistrovství světa stříbro v časovce kayakcrossu a na evropském šampionátu stříbro s kajakářskou hlídkou. Po loňském druhém místě poprvé ve svazové anketě zvítězil, ale ceremoniálu se osobně nezúčastnil.

Místo něj byla na pódiu jen jeho figurína v nadživotní velikosti. Krejčí poslal videovzkaz z dovolené v Portugalsku. „Je to pro mě velká čest, mockrát vám děkuju. Obzvlášť v sezoně 2026, kdy se dařilo celému svazu a nejenom mně,“ řekl.

Na slavnostním vyhlášení chyběl i olympijský vítěz Fuksa, který byl na kilometru v této sezoně neporažený. Vyhrál všechny tři závody Světového poháru, mistrovství Evropy i mistrovství světa. K tomu přidal na pětistovce evropské zlato a světové stříbro.

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Zlatá jízda kajakáře Jakuba Krejčího na ME v Ivrei
Zdroj: ČT sport

Za dvojicí šampionů obsadila v anketě třetí místo slalomářka Tereza Kneblová, která se ve velkém stylu vrátila do reprezentace mezi kanoistkami, když v kategorii C1 vybojovala světový titul a evropský bronz. Navíc se stala mistryní Evropy v kayakcrossu.

Nejlepší posádkou je deblkajak Jakub Špicar, Daniel Havel, který si ocenění vysloužil ziskem bronzových medailí na pětistovce na mistrovství Evropy i mistrovství světa.

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Zlatá finálová jízda Jakuba Krejčího
Zdroj: ČT sport

Juniorkou roku se stala slalomářka Barbora Ondráčková, juniorská mistryně světa na kánoi i na kajaku. Nejlepším závodníkem do 23 let byl vyhlášen rychlostní kanoista Adam Rudolf, jenž v kategorii C1 získal zlato a stříbro na MS své věkové kategorie.

Neolympijským disciplínám letos kraluje sjezdařka Kristina Novosadová. Za maraton ocenění získala kajakářka Kateřina Mílová, která skončila třetí na ME v maratonu a vybojovala bronz v závodě na 5000 metrů na MS v Poznani.

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