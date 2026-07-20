Krejčí a Beková získali na MS stříbro v časovce kayakcrossu

Vodní slalomář Jakub Krejčí získal na mistrovství světa v Oklahoma City stříbro v časovce kayakcrossu. V úvodní disciplíně šampionátu ho porazil jen Brit Joseph Clarke, jenž byl o 16 setin sekundy rychlejší. O hodinu později na něj navázala také Kateřina Beková, která se také stala vicemistryní světa. V Oklahoma City byla těsně druhá za Australankou Jessicou Foxovou. Naopak největší česká naděje Tereza Kneblová po chybě ve třetí brance vypadla.
Vysoko se v závodě, který je zároveň kvalifikací pro sobotní vyřazovací jízdy, umístili i další čeští reprezentanti. Matyáš Novák byl čtvrtý, Vít Přindiš osmý. Mezi ženami z 22. místa do sobotních vyřazovacích jízd postoupila i Olga Samková.
Čtyřiadvacetiletý Krejčí potvrdil, že má v aktuální sezoně vynikající formu. V areálu, kde se bude v roce 2028 bojovat o olympijské medaile, se blýskl především bleskurychlým eskymáckým obratem a vylepšil loňský bronz z této disciplíny. „Jsem fakt spokojený, jak jsem tu jízdu sjel. Cítil jsem sílu na záběru a to bylo dnes to nejdůležitější. Nedocházelo mi na konci trati, čehož jsem se bál v tomhle vedru,“ pochvaloval si Krejčí v rozhovoru pro Českou televizi.
Získal už třetí individuální medaili z MS, před rokem ještě skončil druhý v klasickém slalomu. Dnes na posledním mezičase vedl, ale pak se před něj dostal Clarke. Se čtyřnásobným mistrem v kayakcrossu Clarkem v cíli Krejčí prohodil pár slov. „Ptal jsem se ho, jak to udělal, že stáhl tři desetiny od poslední protivody do cíle. Když jsem viděl jeho pracky, tak mi to bylo jasné,“ odkázal Krejčí s úsměvem na mimořádnou sílu třiatřicetiletého Brita.
Medaile Bekové při debutu na MS
Třiadvacetiletá Beková na MS debutuje a hned svůj první start proměnila v medaili. Vítězka časovky z červnového závodu Světového poháru v Praze se zařadila těsně za čtrnáctinásobnou mistryni světa Foxovou a čekala, jak si povede zbývajících 16 soupeřek. Poslední žena na startu Angele Hugová z Francie sice měla nejrychlejší čas, ale pak byla za porušení pravidel na startu odsunuta až na 56. místo.
Zklamáním skončil první start na MS pro Kneblovou, která v červnu vyhrála závod SP v kayakcrossu v Augsburgu. V Oklahomě ale nenajela správně do třetí branky, od které byla příliš daleko a minula ji. Ztratila tím naději na postup a viditelně zklamaná jen volně pádlovala do cíle. Může si spravit chuť ještě v klasickém vodním slalomu mezi kanoistkami.
Blízko medaili byl Novák, jenž na vítěze ztratil 58 setin a byl o 14 setin pomalejší než bronzový Španěl David Llorente. „Myslím, že na třetí místo jsem měl v pohodě. Pár drobných chybek jsem tam udělal. Tady je nejdůležitější udělat si dobrou pozici do toho head to head a to se povedlo,“ poznamenal Novák. V sobotu bude obhajovat bronz z vyřazovacího kayakcrossu, který je nejnovější olympijskou disciplínou.
Pro něj si vyjel výhodné nasazení také nejzkušenější z českých krosařů Přindiš, jenž na Clarkea ztratil 1,29 sekundy. „Trošku jsem dnes nevychytal eskymáka. Ale osmička se počítá, je to dobré místo do nasazovacího pavouka. Jsem rád, že jsem ve hře,“ řekl.
MS ve vodním slalomu v Oklahoma City (USA):
MS ve vodním slalomu v Oklahoma City (USA):
Kayakcross – časovka:
Muži: 1. Clarke (Brit.) 46,54, 2. Krejčí (ČR) -0,16, 3. Llorente (Šp.) -0,44, 4. Novák -0,58, ...8. Přindiš (oba ČR) -1,29.
Ženy: 1. J. Foxová (Austr.) 51,05, 2. Beková (ČR) -0,03, 3. Leaverová (Brit.) -0,12, ...22. Samková -4,61, 54. Kneblová (obě ČR) chyba 3. branka.